José Juan Romero, técnico del Ceuta, estalla: "Mi familia no ha venido por miedo a la situación que tenemos"

La situación que atraviesa Ceuta ha eclipsado la previa del estreno liguero ante el Andorra. José Juan Romero ha alzado la voz, cuestionando incluso que el equipo juegue este fin de semana y reclamando mayor atención ante una crisis que afecta al vestuario y a sus familias: "Si por mí fuera, el Ceuta no jugaría"

La previa del estreno de LaLiga del Ceuta ante el Andorra quedó completamente en un segundo plano debido a la situación que está atravesando la ciudad autónoma. José Juan Romero utilizó su comparecencia ante los medios para lanzar un mensaje de reflexión y cuestionar incluso si el encuentro de este fin de semana puede disputarse, mientras Ceuta afronta una grave crisis migratoria e institucional.

“Me da un poco de vergüenza y pudor hablar de fútbol con lo que estamos viviendo en Ceuta”, comenzó el técnico, visiblemente afectado por el contexto que rodea a la ciudad. Una rueda de prensa en la que José Juan Romero dejó claro lo que es importante ahora y dejó el fútbol atrás.

Romero fue más allá y reconoció que, si la decisión dependiera exclusivamente de él, el Ceuta no saltaría al terreno de juego este fin de semana. El entrenador considera que la situación ha alcanzado un punto en el que es necesario dar un paso al frente para reclamar atención y solidaridad. “Si de mí dependiera, no saltaría al terreno de juego este fin de semana”, aseguró, antes de reclamar que se dé un “firme golpe en la mesa” para poner el foco sobre una realidad que, según su percepción, no está recibiendo suficiente atención fuera de la ciudad.

“Parece que más allá de nuestra frontera poca cuenta se nos echa”

También criticó la respuesta que está encontrando Ceuta fuera de sus fronteras. Romero considera que la dimensión de las movilizaciones habría sido muy diferente si los acontecimientos estuvieran sucediendo en cualquier otra ciudad de la Península.

“Parece ser que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa”, afirmó. El técnico recordó además la manifestación celebrada el pasado domingo y advirtió de que, si no ha servido para que la situación tenga una mayor repercusión, habrá que buscar nuevas vías para conseguir que el problema sea escuchado. “Si no escucharon la manifestación del domingo, habrá que hacer otras cosas para que nos escuchen”, añadió.

Romero recuerda lo ocurrido en 2021

El entrenador del Ceuta conoce de primera mano situaciones similares. Romero ya estaba al frente del conjunto caballa durante los acontecimientos de mayo de 2021, cuando se produjo otra llegada masiva de personas a través de la frontera.

Sin embargo, quiso marcar una diferencia clara entre aquel episodio y el momento actual. A su juicio, la situación que atraviesa ahora Ceuta es todavía más grave y existe una preocupación que ha terminado afectando directamente al día a día de jugadores y miembros del cuerpo técnico.

El técnico reconoció que tanto él como sus futbolistas están “profundamente afectados” por lo que está sucediendo en la ciudad. La crisis ha terminado teniendo consecuencias más allá del terreno de juego. Romero explicó que la situación también está afectando a las familias de los integrantes del equipo.

El propio entrenador confesó que su familia ha decidido posponer la visita que habitualmente realiza en estas fechas debido al “miedo” generado por la situación. Una inquietud que, según relató, comparte con otras personas de Ceuta, hasta el punto de que algunas familias evitan que sus hijos salgan a la calle.

Con este escenario, la comparecencia de Romero terminó convirtiéndose en una llamada de atención. El técnico entiende que el fútbol puede esperar mientras la ciudad afronta una situación que considera de extrema gravedad y reclamó una mayor respuesta por parte de las administraciones y del resto del país.