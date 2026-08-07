Fichaje oficial de Álex Postigo para encajar las piezas de la portería verdiblanca

El club verdiblanco ha alcanzado un acuerdo con la Gimnástica Segoviana para el traspaso remunerado del joven meta de 19 años, que se suma a la cantera heliopolitana para continuar con los cambios en la portería

La portería del Betis ha experimentado este verano cambios inesperados que también afectan al filial y han provocado movimientos más allá del primer equipo, concretados hoy oficialmente en un nuevo fichaje.

De este modo, días atrás trascendió que el club verdiblanco había avanzado las negociaciones con la Gimnástica Segoviana para la llegada del joven meta Álex Postigo, y esta tarde el club castellano ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con los verdiblancos para el aterrizaje a Heliópolis del portero de 19 años.

Cabe apuntar que, tras filtrarse las conversaciones, el presidente de la Gimnástica, Agustín Cuenca, presionó con declaraciones contundentes acerca del precio de la transacción.

Acuerdo definitivo entre clubes tras la presión ejercida por la Segoviana

"Las cosas tienen un valor y la gente lo tiene que entender. Las cantidades que hasta ahora nos han ofertado están muy lejos de la cláusula y de lo que es negociable por nuestra parte. El valor que el Betis ha estimado está muy lejos del que realmente tiene", aseguró el mandatario, que añadió que el precio de liberación estaba por debajo de los 100.000 euros.

Finalmente, ha habido entendimiento para un traspaso que ha supuesto un pequeño desembolso para arcas de los verdiblancos tal y como ha anunciado en sus redes la entidad de Segovia. "Acuerdo con el Real Betis para el traspaso de Alejandro Postigo. Desde la Segoviana te queremos dar las gracias por tu compromiso, tu trabajo diario y por defender este escudo con la ilusión de quien ha crecido dentro de casa", reza el comunicado para confirmar una operación impulsada por los buenos informes sobre el portero que manejaban los responsables de la cantera.

Criado en la cantera de la Gimnástica, el meta, que se despidió de la Gimnástica en redes sociales, disputó ya 26 partidos el curso pasado en Segunda RFEF, categoría en la que militará el Betis Deportivo. Además, fue protagonista de un episodio emotivo, tanto en cuanto su debut en el mes de octubre, en el derbi ante el Real Ávila, llegó en la víspera del fallecimiento de su madre.

Postigo empezará en el Betis C con vistas al primer filial

A priori, esta incorporación estaba planeada para el primer filial, si bien diversas fuentes apuntan que finalmente comenzará su aventura bética en el 'C' con vistas a poder dar el salto para ponerse a las órdenes de Dani Fragoso.

En este caso, todavía quedaría por delante fichar a otros portero para ocupar las vacantes que han quedado en el filial por las salidas de Germán García, que no ha renovado y ha firmado por el Cacereño, de Primera RFEF, y el rumano Vlad Rafaila, que ha regresado al Farul de su país tras apenas haber disfrutado de minutos.

Además, Manu González, flamante campeón de Europa sub 19, se ha convertido en el tercer portero del Betis para el curso venidero tras la salida de Adrián y la lesión del recién llegado Diego Conde para suplir a Pau López provoca que durante un tiempo ejerza de competencia para Álvaro Valles, lo que exige más movimientos en el filial. En este sentido, no sería de extrañar que, aunque tenga ficha del 'C', Postigo sea un habitual en el segundo equipo heliopolitano, también dependiendo de su rendimiento.