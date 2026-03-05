Tras los oros de Oriol Cardona y Ana Alonso, España sigue sumando medallas en esquí de montaña

Ot Ferrer, quinto en los Juegos de Milano Cortina 2026, logra la medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Shahdag (Azerbaiyán)

El esquí de montaña ha pasado en pocos días de ser un deporte desconocido a ponerse de moda en España con loas tres medallas de Oriol Cardona y Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano cortina 2026 celebrados recientemente en tierras italianas.

En esa cita, la gran actuación de Ot Ferrer quedó en un segundo plano por el oro de Oriol Cardona. Ferrer acabó metiéndose en aquella final y terminando en una meritoria quinta plaza. La mejor actuación fuera de las medallas de los deportistas españoles en Milano-Cortina.

Ese pico de forma lo ha trasladado a la siguiente cita, que ha sido el Campeonato de Europa, que ha tenido lugar en Shahdag (Azerbaiyán). Allí, Ot Ferrer se ha subido al podio al acabar tercero en la gran final de sprint individual de esquí de montaña.

Sus inicios, sin embargo, no auguraban este rendimiento final. El esquiador español pasó la ronda de calificación con el décimo mejor tiempo, aunque luego se rehízo y fue primero en su ronda de cuartos de final y también en semifinales. En la final se enfrentaba con algunos de los que ya tuvo al lado en la gran final de los Juegos Olímpicos. Nikita Filippov, plata en Milano Cortina, acabó llevándose el oro por delante del suizo Thomas Bussard en una final que llegó a encabezar el español antes de verse superado en el tramo final.

Ot Ferrer se puso en cabeza en el arranque de la final y, tras pasar el tramo de escalones, también salió primero en el descenso, pero ahí le superó Filippov, tras colársele por dentro. El ruso se fue directo a por el oro, mientras dejaba la lucha por la plata entre el catalán y Bussard. El español estaba por delante, pero tuvo un pequeño traspié, que supo aprovechar el suizo para tomar una delantera que ya no cedió.

En semifinales se quedaron los otros dos españoles presentes en Azerbaiyán, Biel Pujol y Marc Radua. Pese a ello, eso le bastó a Pujol para asegurarse la medalla de bronce europea en categoría sub 23. Anna Huguet y Marta García, por su parte, también se quedaron en semifinales.

Ana Alonso recibe un nuevo homenaje

Si los esquiadores españoles siguen brillando en las primeras competiciones de 'skimo' tras los Juegos de Invierno, en España siguen también los homenajes a los campeones en Milan Cortina. En este caso, la estación de esquí de Sierra Nevada ha sido la última en homenajear a Ana Alonso y eligió para hacerlo el Albergue Universitario Gerardo Alonso, que lleva el nombre del padre de a medallista española, fallecido hace más de una década en un accidente de montaña.

“Mis inicios fueron durante diez años en el esquí de fondo junto a muchos de vosotros, que me ayudasteis a no tirar nunca la toalla”, afirmaba una emocionada 'Anita' Alonso, que estuvo rodeada de amigos y familiares.