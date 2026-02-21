Maldini opina sobre la lesión de Jude Bellingham: "No le ha venido mal al Real Madrid"

La baja de Jude Bellingham ha abierto un debate inesperado en el entorno del Real Madrid. Mientras el centrocampista inglés apura su recuperación, Julio Maldonado ‘Maldini’ sostiene que su ausencia ha servido para estabilizar el centro del campo blanco. El debate llega en vísperas del duelo ante Osasuna y con la Champions League en el horizonte

En la ya lejana jornada 22 de LaLiga, la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano dejó un peaje inesperado: la lesión de Jude Bellingham. El inglés tuvo que abandonar el terreno a los diez minutos de empezar y, desde entonces, no ha vuelto a estar disponible. Tampoco lo estará ante Osasuna en la jornada 25.

Lo que parecía un contratiempo mayúsculo ha derivado en un análisis sorprendente. Julio Maldonado, más conocido como Maldini, aseguró en su programa ‘Mundo Maldini’ que la baja del centrocampista no ha sido del todo negativa para el equipo. “Con todo el cariño y el respeto a Jude Bellingham, no le ha venido mal al Real Madrid”, afirmó.

El analista argumentó que la lesión permitió a Álvaro Arbeloa encontrar una estabilidad mayor en el centro del campo. Según su lectura, el equipo se ha ido reconstruyendo a partir de las circunstancias y ha logrado un equilibrio que antes no terminaba de consolidarse.

Una lesión más larga de lo previsto

Bellingham sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. En un primer momento, el parte médico estimaba una baja aproximada de un mes, lo que le habría permitido regresar en uno de los tramos decisivos del curso. Sin embargo, los últimos informes apuntan a que el proceso podría alargarse hasta seis semanas.

En el cuerpo médico blanco reina la prudencia. No se ha fijado una fecha concreta para su vuelta al trabajo con el grupo, lo que añade incertidumbre en plena pelea por LaLiga y con la eliminatoria europea frente al SL Benfica en marcha.

Un nuevo ecosistema en la sala de máquinas

Sin Bellingham, Arbeloa ha reconfigurado el centro del campo. El equipo ha pasado a priorizar una construcción más ordenada, con mayor responsabilidad colectiva en la presión y en la circulación del balón. En Lisboa, ante el Benfica, el plan alcanzó uno de sus puntos más altos.

El Real Madrid completó 620 pases, su cifra más alta en competición europea esta temporada, con un 89% de acierto. El dato refleja una apuesta por la posesión estructurada y por un bloque más compacto, donde cada pieza asume tareas defensivas y ofensivas con mayor disciplina.

Tchouaméni ha actuado como ancla por delante de la defensa, mientras Camavinga y Valverde han incrementado su peso en las transiciones. La creatividad ha recaído en Arda Güler, más liberado en un 4-4-2 en forma de rombo que prioriza el músculo sin renunciar al talento.

El dilema del regreso

La recuperación de Bellingham planteará un reto táctico. Su reentrada directa en el once obligaría a sacrificar a un jugador que actualmente está rindiendo a gran nivel o a modificar el sistema para integrarlo sin romper el equilibrio alcanzado.

En ese escenario, el nombre que aparece como pieza más vulnerable es el de Güler. Sin embargo, Arbeloa maneja ahora tiempos distintos y cuenta con margen para decidir sin urgencias. La evolución del equipo sin el inglés le ofrece alternativas que antes no estaban tan consolidadas.

Elogios a Víctor Muñoz

En su análisis, Maldini también destacó la figura de Víctor Muñoz, exjugador del Madrid y ahora una de las amenazas de Osasuna. Lo definió como “una bala” y un futbolista capaz de generar mucho daño con su velocidad y desequilibrio.

El duelo en El Sadar, por tanto, no solo medirá la capacidad del Real Madrid para sostener su nuevo equilibrio sin Bellingham, sino también su respuesta ante un rival que atraviesa un momento competitivo sólido.

La lesión del inglés abrió una grieta inesperada. Ahora, esa circunstancia ha servido para redefinir el centro del campo blanco. El regreso del ‘5’ no solo será una buena noticia médica, sino también una decisión estratégica que puede marcar el tramo final de la temporada.