Víctor Muñoz, jugador de Osasuna, desafía a su pasado en LaLiga: "Si hacemos lo que tenemos que hacer, podremos contrarrestar al Madrid"

Víctor Muñoz, una de las revelaciones de LaLiga con CA Osasuna, se enfrenta en la jornada 25 al Real Madrid, el club donde se formó y debutó en Primera división. El extremo rojillo, cuarto regateador del campeonato y uno de los más veloces del torneo, vive su mejor momento mientras Pamplona sueña con Europa

En la jornada 25 de LaLiga, el foco en Pamplona apunta a un nombre propio. Esta vez no es a jugadores consagrados como Budimir, o a un canterano tan querido como Aimar Oroz. Tampoco el rival que aterriza en El Sadar. Es Víctor Muñoz, el extremo del Osasuna se ha convertido en una de las sensaciones del campeonato y afronta un partido especial ante el Real Madrid, el club donde se formó y con el que llegó a debutar en la élite.

Rápido, vertical y cada vez más determinante, Muñoz se ha consolidado como uno de los grandes agitadores de LaLiga. Es el cuarto jugador que más regates completa en el campeonato y uno de los más veloces, alcanzando picos de 35,5 km/h esta temporada. Él mismo bromeaba en una entrevista concedida a AS sobre su récord personal: “Llegué a 37 km/h en pretemporada con el Castilla, ¡pero con viento a favor!”.

De Valdebebas a El Sadar

Tras cuatro años en 'La Fábrica', el atacante decidió dar el salto a Pamplona el pasado verano. Osasuna pagó cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, apostando fuerte por un jugador que ya había despertado el interés de equipos de la Premier League.

El propio futbolista explicaba en AS su elección: “Me cautivó desde el primer día. Por lo que es el club, el estadio, la gente, me siento muy identificado con los valores”. Esa identificación ha sido clave en su adaptación. “Gran parte de esta adaptación es gracias al vestuario. ¡Me apoyan en todo!”, reconocía.

El impacto ha sido inmediato. Tras un inicio irregular del equipo, la reacción rojilla ha coincidido con la explosión de Muñoz, que aporta desborde, profundidad y una amenaza constante al espacio.

Un duelo cargado de simbolismo

El calendario ha querido que el Real Madrid vuelva a cruzarse en su camino. En la primera vuelta ya visitó el Bernabéu, un estadio que conoce bien. “Te vienen todos esos recuerdos de los años que he estado ahí”, confesaba.

Sobre el partido de este sábado, el extremo mantiene el discurso colectivo: “Si hacemos el partido que tenemos que hacer, podremos contrarrestar al rival y eso nos acerca más a los tres puntos”. No se deja arrastrar por el componente emocional ni por los rumores de futuro. “Soy feliz aquí y me fijo en mí, en mejorar cada día”.

Enfrente tendrá a antiguos compañeros como Vinicius o Mbappé, con quienes compartió entrenamientos en el primer equipo. También a futbolistas como Valverde o Courtois, referencias durante su etapa en Madrid.

Crecimiento y ambición

Muñoz admite que su progresión le ha sorprendido “un poco”. “Lo ves por la tele y, de repente… ¡estás en la élite!”, explicaba. Pero detrás de su explosión hay análisis y autocrítica. Reconoce que trabaja en mejorar su toma de decisiones a máxima velocidad: “Intento ser un poquito más preciso cuando voy a toda velocidad”.

Su rendimiento le ha colocado en el radar mediático e incluso en conversaciones sobre la Selección. Cuando se le menciona el Mundial, responde con prudencia: “Sería una gran ilusión, pero ahora mismo estoy centrado en esto”.

Osasuna, por su parte, sueña con Europa. El vestuario cree en la dinámica positiva y El Sadar se ha convertido en un fortín emocional. Muñoz lo resume así: “La conexión que tiene la afición con el club te lleva en volandas”.

Recuperado de su lesión, esta jornada, el chico formado en Valdebebas será enemigo para el Real Madrid. Y quizá, la principal amenaza rojilla en un duelo clave por alcanzar las ansiadas competiciones europeas.