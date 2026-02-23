Santboiana y El Salvador, dos históricos del rugby español en peligro

La División de Honor masculina ha finalizado con varios históricos metidos de lleno en la lucha por el descenso

Aunque España disputaba este fin de semana un partido clave en el Campeonato de Europa de rugby, donde casi logra la machada en Georgia ante Los Lelos, la División de Honor masculina no sólo no se detenía, sino que vivía su trascendental última jornada de la primera fase, que ha decidido los dos grupos de la segunda, los que pelearán por coger una buena posición de cara a los 'play offs' y los que lo harán por no descender.

A partir de ahora, tras los diez partidos disputados, los seis primeros jugarán en el Grupo A (Burgos, VRAC, Alcobendas, La Vila, Liceo Francés y Complutense Cisneros) por el título y serán los cinco últimos (Ordizia, Ciencias, Santboiana, el Salvador y Barça Rugby) los que militen en el Grupo B, donde los dos primeros accederán también a la lucha por el campeonato mientras que los dos últimos clasificados al término de la segunda fase perderán la categoría.

El duelo clave que iba a decidir si jugaba en uno u otro grupo tuvo lugar el sábado para abrir la jornada y lo disputaron el Complutense Cisneros ante el AMPO Ordizia. El 29-23 con el que concluyó favorable para los madrileños relegó a los vascos al Grupo B.

Había otro choque que afectaba a esta clasificación, pero que ya se jugó el domingo conociendo el resultado del día anterior y ahí ganó el equipo más necesitado, un Huesitos La Vila que tras vencer al CR Liceo Francés por 44-27 se aseguró un puesto entre los seis primeros.

Santboiana y El Salvador ya piensan en la segunda fase

Sin opciones se quedó la histórica Santboiana, quien perdió en el Baldiri Aleu ante INEXO El Salvador por 13-20, en un duelo muy luchado, y se vio abocada a pelear por la salvación. Mismo destino que tendrá que disputar el Cajasol Real Ciencias, quien lo tenía muy difícil, ya que se enfrentaba al líder, Recoletas Burgos Caja Rural, y acabó cayendo en la Cartuja por 15-53.

Por último, en el Pepe Rojo de Valladolid, el VRAC Quesos Entrepinares cerró la primera fase con un claro triunfo (31-12) ante el colista, un Barça Rugby que está muy descolgado del resto en la copa de la clasificación de la División de Honor masculina.

Sorteada la segunda fase en la División de Honor masculina

La segunda fase arrancará en quince días, se ha sorteado este lunes y ha deparado los siguientes enfrentamientos en la primera jornada:

GRUPO A

Silicius Alcobendas - Recoletas Burgos 2031-Caja Rural

Liceo Francés - VRAC Quesos Entrepinares

Huesitos La Vila - Complutene Cisneros

GRUPO B

Barça Rugbi - AMPO Ordizia

Inexo El Salvador - UE Santboiana