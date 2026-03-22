Almeyda sobrevive al domingo, aunque las apuestas coinciden en que no al lunes

Desde la entidad nervionense no confirman el final de la etapa en el banquillo del de Azul, con casi ningún apoyo ya entre los que mandan; varias filtraciones apuntan a avances con Luis García Plaza, pero desde su agencia, como ocurre con el entorno de Manolo Jiménez, desmienten los contactos

Jornada dura de reflexión en Nervión. Este domingo por la mañana, Matías Almeyda dirigió la sesión de recuperación a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, que podría ser la última según todos los indicios. Así, aunque se intuye que al menos el lunes habrá descanso para la plantilla blanquirroja, el departamento de comunicación no ha desvelado el 'planning' de la primera semana de parón, como suele ser habitual, seguramente a la espera de acontecimientos.

Las apuestas coinciden en que el míster de Azul sobrevivió al 22-M, pero no lo hará al 23-M. Algunos medios referían reuniones hasta el filo de la madrugada tras la sonrojante derrota contra el Valencia CF y los casi nulos apoyos que restan al otrora pivote entre los que mandan. Acaso José María del Nido Carrasco sería partidario de dejarle sentarse en el Carlos Tartiere, según Onda Cero. La Cadena Cope cree que sus posibilidades no son ni del 5%, pues la decisión de destituirle ya estaría tomada y el acuerdo con su sustituto, avanzado.

Para muchos, el gran favorito es Luis García Plaza, sin equipo desde que abandonara el Deportivo Alavés a principios de la 24/25, pero desde su agencia, All Iron Sports, desmienten los contactos por ahora, por lo que no coincide con la versión que defiende que se estaría ultimando el pacto con el elegido. Desde el entorno de otro de los candidatos, Manolo Jiménez, igual. El arahalense, sevillista y disponible al marcharse en febrero de este año del Aris de Salónica por impagos, no había recibido ninguna llamada desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sí parece claro que en esta ocasión no se recurrirá a Joaquín Caparrós, presidente de honor y solución de urgencia el curso pasado, cuando el Sevilla FC terminó sólo un punto por encima del pozo. Tampoco gana enteros la promoción interna, pese a que Javi Martínez conoce al plantel y cuenta con su apoyo. Antonio Cordón ya está en marcha, con otra alternativa bien colocada a la espera de que cuadren los números y haya predisposición: Diego Martínez, ex de Sevilla Atlético y ayudante en su día de Emery y Míchel. Su último club, la UD Las Palmas, descendiendo a Segunda en la 24/25.

Sus asesores guardan silencio, aunque hay sorpresa

ESTADIO Deportivo se puso durante la tarde-noche del domingo en contacto con el agente de Matías Almeyda, quien prefirió guardar silencio, así como sus ayudantes y colaboradores más directos, quienes pasan palabra. Una fuente muy cercana al míster argentino, eso sí, confesaba 'off the record' su sorpresa ante el tono elegido en sala de prensa, pese a que la bajada de tensión era una coartada plausible, y más aún con que repitiera una frase que podría entenderse como una renuncia implícita: "Si es necesario (echarle) para que esto mejore, ellos ya lo saben".