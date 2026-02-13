Januzaj marca la sesión previa a la final frente al Alavés

El belga ha sido la principal ausencia de la sesión de esta mañana de viernes, todo ello tras haberse ejercitado en estos últimos días con normalidad junto al grupo y convirtiéndose en la quinta baja del equipo

El Sevilla FC ya se encuentra en el día previo a un partido vital para los intereses hispalenses, con la lucha por la permanencia apretada. El Ramón Sánchez-Pizjuán, este próximo sábado, vivirá una de esas grandes tardes que tanto el sevillismo anhela, aunque el rival de esta "final" es el Deportivo Alavés. El empate agónico frente al Girona CF dejó algo de esperanza en un equipo al que la maratón de partido le puede dejar o vivo o muy tocado. Es por ello que la afición ya se engalana para hacer de la tarde en Nervión un auténtico hervidero.

Además, hasta es el propio equipo el que hace la conjura de cara a este encuentro. Desde los distintos perfiles de los jugadores en RR.SS, han ido apareciendo mensajes que antojaban a que los sevillistas hiciesen que el Sánchez-Pizjuán pudiese teñirse de rojo para este encuentro frente a los vitorianos. Esto recuerda a esas importantes noches donde miembros de la primera plantilla eran los encargados de llevar en volandas a la afición. Sin ir más lejos, el último precedente fue una publicación de Suso antes del duelo frente a la UD Las Palmas que acabó con una gran comunión entre grada y afición para esa lucha por la permanencia.

Para la preparación de ese encuentro, Almeyda no ha podido contar con el extremo belga Adnan Januzaj, que regresó con el grupo hace apenas pocos días. Un nombre importante que se suma a la lista de Vargas, Marcao, Castrín y Oso. Hace poco, fue el propio técnico argentino el que quiso alabar la actitud de Januzaj en sala de prensa, todo ello tras un verano donde se acabó apostando por su continuidad tras haber reducido su alta ficha que poseía.

"El tema de Januzaj me ha hecho conocer un jugador que estaba bajo tierra. Con una grandísima persona que hay que hablarle, que hay que darle confianza. Porque en su momento lo hizo muy bien. Y es verdad que no ha tenido esa suerte para tener la continuidad de poder crecer en minutos", declaró el argentino. Si hay algo claro en Almeyda es que quiere tener a todos sus pupilos enchufados, y el caso del belga es un ejemplo. A las 12:30, Almeyda comparecerá ante los medios y podrá explicar la situación en la que se encuentra el extremo, que no ha podido lograr esa regularidad este año que le permita poder mostrarse en el césped.