"Si el fútbol fuera solamente líneas rectas Jesús Navas seguiría jugando bien"

Durante el último programa de 'Tu Bienestar', Agustín López, coordinador de la cantera del Sevilla FC, habla sobre la dolencia que padece Jesús Navas en la cadera y que le forzó a la retirada

"Es algo con lo que tengo que convivir y no es de ahora. Llevo ya tres años con estas molestias y hay veces que se acentúa más y es difícil. Trabajando como lo estoy haciendo intento estar al máximo para lo que me pidan", dijo Jesús Navas en octubre de 2023 durante una rueda de prensa con la selección española. Después de esas palabras, la leyenda de Los Palacios todavía ganaría una Eurocopa más con España y se despediría del equipo de su vida, el Sevilla FC, siendo el capitán eterno de los nervionenses.

La artrosis que el sevillano padece en la cadera fue todo un martirio durante sus últimos años como futbolistas, con unos dolores en la cadera que muchas veces le hicieron llorar. En el programa 'Tu Bienestar' de ESTADIO Deportivo, donde Navas acudió junto a Agustín López, máximo responsable de la cantera sevillista y una persona muy presente en la vida de Jesús Navas, además de hablar del inicio del Duende de Los Palacios en el fútbol también se habló de sus dolencias en la cadera.

"Si el fútbol fuera solamente líneas rectas, Jesús estaría jugando bien", afirmó Agustín López, quien añadió que "es un orgullo tener jugadores, iba a decir chavales, pero Jesús es un chaval, pero niños que luego se han convertido en hombres que han salido de nuestra cantera y que han levantado la Copa del Mundo y la Copa de Europa".

Es verdad que el estilo de juego de Jesús Navas, siempre dando el máximo y muy explosivo, basado también en su gran velocidad y su físico, era prácticamente imposible debido a sus problemas de cadera.