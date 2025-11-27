La racha de Villalibre evidencia su gran olfato goleador

La vuelta de Villalibre a LaLiga Hypermotion ha hecho que se destape en el aspecto goleador ya que además de ser el máximo goleador de la categoría junto a Embarba, lleva una racha de tres partidos anotando gol. Su promedio de goles es de 0.6 por partido en toda la competición

El Racing de Santander está obteniendo el continuo premio de estar en las posiciones altas de LaLiga Hypermotion. A día de hoy es el quipo que más goles marca de la categoría y eso se debe en gran parte a un hombre que atesora el mayor registro de goles del equipo cántabro y de toda la división de plata, se trata de Asier Villalibre. El delantero de Guernica ya es el máximo goleador en una lucha encarnizada con Adrián Embarba ya que sus últimos goles les han servido para tomar distancia frente a sus rivales donde destacan Jeremy Arévalo, Dubasin entre otros.

Villalibre y su promedio de goles

Actualmente, el delantero cedido por el Alavés se ha reencontrado con el gol en este primer tercio del campeonato. Su vuelta a la división de plata le permite seguir haciendo lo que mejor sabe hacer, que es marcar goles aunque en Primera División tenía grandes problemas para lograrlo debido a la falta de oportunidades. En este momento, el jugador está destacando no solo por coliderar la tabla de goleadores sino también por el número de jornadas consecutivas anotando.

El último de los tantos anotados fue ante el Burgos que sirvió para darle tranquilidad al equipo en un partido marcado por la polémica arbitral. Con este encuentro lleva tres goles consecutivos en tres jornadas a os que hay que añadirle el rendimiento inicial al ser fichado en el que anotó tres goles en las cuatros jornadas. En estas jornadas, su promedio es de 1,11 por cada 90 minutos y 0,6 en todo lo que va de competición.

Villalibre y Embarba, igualados

A día se encuentra luchando por ser el máximo goleador en una tarea que no tendrá fácil ya que su principal competidor ahora mismo como es Embarba se ha desatado en el aspecto goleador a pesar de no ocupar la posición de delantero. Hasta ahora, el máximo goleador del Racing lo era también de la mencionada categoría pero el jugador del Almería volvió a hacer gol en el encuentro pendiente contra el Ceuta donde para sorpresa de todos, el equipo indálico cayó derrotado.

El CTA se pronuncia sobre el gol de Villalibre ante el Burgos

Con respecto al gol frente al Burgos esta jornada pasada, se ha pronunciado el Comité Técnico de Árbitros que considera que no debió actuar el VAR al tratarse de un lance solo de interpretación del árbitro, y no de un error de apreciación o flagrante. "Las decisiones sobre los contactos físicos en la disputa del balón son interpretativas y deben basarse en si la acción es imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. El VAR solo puede intervenir en caso de error claro y manifiesto, lo que no ocurre en acciones interpretativas como esta. Desde el CTA se considera que esta acción tiene un alto componente de interpretación y por tanto debe respetarse la decisión del árbitro de campo. No estamos en un error claro y manifiesto como para que el VAR deba intervenir".