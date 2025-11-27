El debut agridulce de Ángel Arcos: "Me servirá de mucho"

El canterano del Celta de Vigo admite que no vivió el debut "soñado" ante el Ludogorets en la Europa League. No solo por la derrota, sino por la ocasión fallada al filo del descanso y que podría haber significado el momentáneo empate

La gran novedad en el once del Celta de Vigo ante el Ludogorets fue la presencia en el mismo del joven Ángel Arcos. El extremo zurdo de 19 años ya fue incluido en la última convocatoria liguera por Claudio Giráldez y tuvo la oportunidad de debutar en Bulgaria. Un día que jamás olvidará pese al regusto amargo con el que se marchó, tanto por la derrota como por una ocasión marrada que pudo significar el 1-1 poco antes del descanso.

“No fue el debut soñado porque quería que viniese acompañado de la victoria, pero estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad”, comentó el atacante celeste, que explicó cómo vio la ocasión malograda en los últimos instantes de la primera parte. “Estaba a un metro de la portería y cuando fallé no me lo podía creer. Esto me servirá de mucho”, afirmó el internacional sub 19, quien confesó que en la primera parte estuvieron “un poco despistados” y en la segunda les faltó “tiempo” para remontar el partido. “Pero me quedo con el orgullo que tuvo el equipo para ponernos 3-2 en el marcador”, concluyó el canterano celeste, que fue sustituido a los 57 minutos por Bryan Zaragoza.

Los elogios de Giráldez

Giráldez, por su parte, aseguró en la rueda de prensa posterior al choque que vio "bien" sobre el terreno de juego al debutante, al que había elogiado en la previa. "Creemos que cuando usamos ese 4-3-3 o situaciones muy cerca de portería rival, con carrileros avanzados, es determinante porque es capaz de generar y tensar al rival desde el uno contra uno", señaló.

Pablo Durán pide "mejorar"

Por su parte, su compañero Pablo Durán, autor del primero de los dos goles del Celta, admitió que su equipo no estuvo especialmente fino en Razgrad. “En la primera parte estuvimos incómodos. Creo que no hicimos el mejor partido de la temporada, pero también estuvimos a punto de conseguir el empate o incluso la victoria porque ocasiones para ello tuvimos. Tenemos que seguir mejorando y corregir los errores para en el siguiente partido sumar los tres puntos”, manifestó.

El atacante gallego, que ya suma tres goles en la Europa League, dijo estar “contento” con su actuación personal, pero incidió en que necesitan mejorar como equipo porque “la imagen de hoy no ha sido buena”. Pese a ello, Pablo Durán pidió pasar página porque el domingo tienen otro partido “importante” ante el Espanyol en LaLiga y quieren sumar “los tres puntos”.