Corberán confirma la titularidad de Ugrinic y la vuelta de Ramazani y Dimitrievski: "Es una oportunidad para él"

El técnico del Valencia ha dejado claro que la Copa del Rey es lo más importante ahora, espera contar con Ramazani y Ugrinic, así como ha confirmado la presencia de Dimitrievski en portería

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado por la sala de prensa para analizar como afrontan sus jugadores el choque de Copa del Rey de este jueves frente al Cartagena, dejando claro el entrenador que no hay que mirar más allá. "No hay que pensar en el partido del Sevilla. Ramazani completó ayer el entrenamiento con normalidad, si todo va como tiene que ir, mañana estará con el equipo con opción de ser titular. El jugador que llega con más dudas es Tárrega, vamos a evaluar su nivel de cansancio", ha reconocido.

Jugarán Dimitrievski y canteranos

"Aún tengo dudas en el entrenamiento de hoy. Dimitrievski estará en portería. Para el Valencia la cantera es importantísima y el vínculo que hay con Angulo y con las diferentes personas que están al mando de la cantera siempre tiene que ser cuidado y trabajamos de esa forma. En cuanto a los jugadores que completen convocatoria dependerá del análisis que hagamos nosotros. Cada día te da un diagnóstico de cómo llegan los jugadores de la primera plantilla".

Cómo se encuentra Danjuma

"Danjuma para nosotros es un jugador importantísimo, lo demuestra su rendimiento en el campo. Tiene muchas ganas de entrenar, de mejorar... me ha agradado mucho el nivel de ambición que en el día a día Danjuma muestra. La iniciativa muchas veces es suya más que mía para mejorar. Trabajar jugadores con ese nivel de ambición, no es el único, siempre es positivo porque ayuda a lograr el objetivo".

Le gusta que un jugador se enfade cuando es sustituido

"Entiendo la frustración que te puede generar estar en un partido y que no te salgan las cosas como tú deseas. Eso habla de la ambición que todos tenemos. Debemos saber manejar esas situaciones, guardar la frustración y transformarlo en ganas para la siguiente actuación. Es así como lo veo. Todos tenemos ese reto siempre de manejar las emociones".

Cómo ha ido la relación con Dimitrievski en la previa de la Copa

"La trascendencia no la quito yo, la quitó él. Pidió disculpas al vestuario porque entendió que fue un error haber hecho esa declaración. Quedó en una sanción económica y no puede conllevar a una deportiva. Se aplicó el código interno de la plantilla, mañana preparamos un partido y va a jugarlo mañana. Siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia. Siempre quiero tener porteros titulares en el equipo".

Es el día para que juegue Ugrinic

"Mañana si el entrenamiento va bien, Filip será titular. Viene mostrando una mejoría, la molestia va a estar presente durante un largo espacio de tiempo. La está sorportando de una forma correcta. Está tolerando el trabajo de fútbol y de campo. Mañana es una oportunidad para él".

Cómo afronta la eliminatoria

"La afrontamos con la mayor de las seriedades esta y cualquiera que juegue el Valencia. Al Valencia nunca le va a molestar la Copa del Rey. Que demos pasos para estar en nuestra mejor en todas las competiciones que afrontamos".

Es un partido trampa

"No trampa pero sí exigente. La mayoría de jugadores tienen buena y mucha trayectoria en Segunda División y eso habla del nivel que tienen. Es un partido exigente y vamos a jugarlo con ambición".

Una racha de 96 partidos sin remontar

"Ganar es un fin que da igual si empiezas ganando o lo consigues luego, lo que cuenta es la victoria. Del último partido me quedo con la reacción mental del equipo, después de una primera parte en la que no conseguimos hacer daño al Rayo hay dos opciones: que te supere la situación con que afrontes la dificultad. Fruto de ello fue el empate y algunas acciones nos dijeron que estábamos cerca de algo más. Que el equipo se rebele emocionalmente es muy positivo".

El Cartagena

"Es un equipo muy combinativo, bien trabajado con un orden defensivo claro y evidente. Un equipo hecho para ser protagonista y no para estar a merced del rival. Tiene una muy buena organización defensiva. Nos va a exigir y vamos a darle importancia, trabajándolo y compitiendo".

Tres partidos en seis días

"Es el escenario real. Comparto a aquellas personas que defienden que pasen 72 horas entre partidos. Esta semana tiene un matiz que hace que tengamos que mirar muy en detalle lo que nos puede ayudar esta semana. Es la primera vez en mi vida que jugamos dos partidos en menos de 72 horas, nunca me había pasado. Te puede tocar uno, pero no dos. Es una semana importante para nosotros y la queremos llevar a cabo de la mejor forma posible y tenemos que controlar muchos detalles; dormir en casa, en el hotel, viajar el mismo día o al día siguiente...".