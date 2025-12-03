Gayà: "Ser el capitán del Valencia no estaba ni en mis mejores sueños, veía a Albelda y se me ponía la piel de punta"

El lateral izquierdo del conjunto che ha repasado su trayectoria en el club, desde su llegada a la cantera hasta convertirse en el líder del vestuario y espejo para los más jóvenes

José Luis Gayà, lateral izquierdo del Valencia, ha repasado toda su trayectoria en el conjunto che, desde su llegada a la cantera valencianista, con apenas 11 años, hasta convertirse en el capitán del primer equipo. "Mi formación en la Academia VCF me ayudó mucho para desarrollarme como jugador y persona. Tengo la gran suerte de poder coincidir aún con algún entrenador que tuve, que todavía está en la Academia del Valencia CF y recordamos momentos. Me han inculcado siempre los valores que representa el club y el deporte. Siempre lo trato de demostrar, de llevarlo a la práctica", ha reconocido Gayà en una entrevista.

El de Pedreguer debutó con el primer equipo del Valencia el 30 de octubre de 2012 en la Copa del Rey y desde entonces fue adquiriendo mayor peso en el vestuario hasta ser hoy lo que en su día fue por ejemplo David Albelda. "Ser el capitán del Valencia CF no estaba ni en mis mejores sueños. Veía a Albelda y solo de pensarlo se me pone la piel de punta. El hecho de yo serlo es una motivación más e intentar aportar todo lo que esté en mi mano al equipo, al club, dar mi mejor versión tanto dentro como fuera del campo", ha recordado el capitán valencianista

Es cierto que en los últimos tiempos ha tenido algún que otro desencuentro con la grada de Mestalla, lo que le ha costado críticas, pero Gayà sabe que su relación con Mestalla es especial: "Son muchos años y siempre me he sentido muy querido. Esa es la realidad. Esa conexión que siempre hemos tenido en Mestalla con grandes partidos y noches. Eso me hace estar con ilusión y la sigo manteniendo a día de hoy".

Números para hacer historia en el Valencia

A día de hoy, Gayà es el octavo jugador con más partidos oficiales en el club valencianista, con un total de 388, y además es el cuarto futbolista de la entidad con más encuentros en Primera división, con 323, por lo que es todo un ejemplo para los jóvenes que está en la cantera, por eso mismo Gayà les da un buen consejo.

"El entorno es fundamental. He tenido la gran suerte de estar siempre rodeado de muy buena gente, profesionales y familia que siempre me han ayudado y me han dicho que no me crea superior a nadie porque lo que hacemos es fútbol y nada más. Todo eso me lo han inculcado muy bien. A toda la gente joven le diría que se rodee de gente buena, que les ayuden y que disfruten", finalizó.