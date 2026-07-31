Casemiro se entrega a Leo Messi: "Soñaba todos los días con jugar con él"

El centrocampista brasileño se estrena en el Inter Miami elogiando al argentino, admitiendo que "nunca consiguió pararlo" y reconoce que el Mundial 2026 "posiblemente fue el último" de su carrera

Casemiro ha sido presentado como nuevo jugador del Inter Miami. El centrocampista ha hablado de diferentes temas ante los medios de comunicación, como la figura de Leo Messi, que se encuentra de vacaciones tras la finalización del Mundial. En este sentido, el brasileño no ha dudado en elogiar al jugador argentino, además de recordar sus enfrentamientos contra él mientras estaba en el Real Madrid y el '10' en el Barcelona.

Casemiro ha hablado también del Mundial 2026 que firmó con Brasil, eliminado en octavos de final por Noruega. El futbolista anticipó que puede que haya sido el último, dado que el próximo lo jugaría con 38 años. Sin embargo, el centrocampista se mostró orgulloso de haber disputado tres mundiales, ya que "era otra de las metas" que tenía el exjugador del Real Madrid o Manchester United, entre otros.

Casemiro: "Para mí es un honor jugar al lado de Leo Messi"

En su presentación oficial como jugador del Inter Miami, Casemiro fue preguntado en diferentes ocasiones por Leo Messi y el hecho de tenerlo de compañero ahora tras años de rivalidad: "Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros".

Por ello, el nuevo futbolista de Inter Miami explica que "después de ganarlo todo y ver que tiene unas ganas de seguir creciendo, de seguir ganando. Es impresionante. Para mí es un honor jugar a su lado. Todos los jugadores sueñan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, estoy viviendo un sueño, quiero disfrutar y ayudarle a seguir ganando".

Casemiro: "Fue mi último Mundial posiblemente"

Casemiro se reafirma en su decisión de fichar por Inter Miami y agradecido por compartir vestuario con Leo Messi en el equipo de la MLS, con el que ya debutado y con victoria, disputando 90 minutos frente al Montreal: "Estoy muy feliz de estar ahora con él. Tantos problemas que me ha dado él. Siempre sueño con jugar con los mejores".

El jugador del Inter Miami valoró el tropiezo en el pasado Mundial y sus planes con Brasil de cara a los próximos años: "Fue mi último mundial posiblemente. Duele hablar de ello. Era un sueño que tenía en mi carrera, el poder ser campeón del mundo. Pero soy afortunado de poder jugar tres mundiales, que era otra de las meta". El combinado de Carlo Ancelotti no pudo vencer a Noruega, que remontó con dos tantos de Haaland

Casemiro: "Es importante tener gente que quiere seguir creciendo"

Por otra parte, Casemiro, que ya oficializó su llegada a la MLS, comentó sus sensaciones con el Inter de Miami, el proyecto que propone y la importancia de los fichajes que está firmando la dirección deportiva: "Ha traído a los mejores jugadores del mundo. Es importante tener gente que quiere seguir creciendo, que tiene hambre de más. Es un equipo que jugó el Mundial de Clubes. Entonces yo quiero seguir creciendo".

Casemiro no tuvo dudas en firmar el acuerdo con Inter Miami, al que llega tras cuatro temporadas en el Manchester United, y así lo reflejó en rueda de prensa ante los medios de comunicación: "Queremos competir. Estoy donde quiero estar. Quiero seguir creciendo. Quiero disfrutar con el Dios del fútbol".

El centrocampista brasileño, que se despidió en mayo del United, pone el foco en los inminentes encuentros que se le presenta al Inter Miami. El próximo será este domingo frente al Columbos Crew, en la que será una nueva jornada de la MLS. Tras ello, el conjunto de Guillermo Hoyos se medirá en los siguientes días al Atlético de San Luis, Monterrey y León.