Fabián Ruiz renueva con el PSG hasta 2029 y ahuyenta los rumores de salida

El PSG tiene muy avanzada la renovación de Fabián Ruiz, que ampliará su contrato hasta 2029 y seguirá siendo una pieza clave en el proyecto de Luis Enrique

El futuro de Fabián Ruiz apunta con firmeza a seguir escribiéndose en París. El centrocampista español se encuentra muy cerca de ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2029, una operación que lleva meses trabajándose internamente y que ya está prácticamente cerrada. A pesar de los rumores que han circulado en las últimas semanas, tanto el jugador como el club han mantenido siempre la voluntad de continuar juntos.

Un nombre muy codiciado en el mercado europeo

Durante los últimos días, el nombre de Fabián volvió a ganar protagonismo en el mercado de fichajes europeo. Con contrato en vigor hasta 2027, se llegó a especular con una posible salida este mismo verano ante el interés de clubes de primer nivel. Real Madrid y Galatasaray fueron señalados como los principales pretendientes, cada uno con argumentos distintos para seducir al internacional español.

Desde Turquía se hablaba incluso de una oferta económica potente, mientras que en España se valoraba su perfil como una solución ideal para el centro del campo blanco: técnico, con buena lectura táctica y experiencia contrastada en la élite.

El respaldo total de Luis Enrique

Sin embargo, ese escenario ha quedado prácticamente descartado. Uno de los factores determinantes ha sido el apoyo absoluto de Luis Enrique, que considera a Fabián una pieza esencial dentro de su modelo de juego. Aunque el PSG no se caracteriza por tener muchos puestos fijos en el once, el asturiano ha confiado de manera constante en el centrocampista andaluz, que ha respondido con rendimiento y regularidad.

Su capacidad para controlar los tiempos del partido, ofrecer equilibrio defensivo y aportar calidad en la salida de balón lo convierten en un jugador difícil de sustituir en el esquema parisino.

Renovación encarrilada hasta 2029

El periodista Fabrizio Romano ha sido el encargado de confirmar lo que en París ya se daba por hecho: el acuerdo para la renovación está cerrado y la firma se producirá en breve. El nuevo contrato vinculará a Fabián Ruiz con el PSG durante dos temporadas adicionales, extendiendo su estancia hasta el verano de 2029.

Esta ampliación refuerza la idea de que el club, presidido por Nasser Al-Khelaïfi, no contempla desprenderse de uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha ofrecido en los últimos cursos.

Una gestión estratégica desde los despachos

El cierre de la renovación ha sido posible gracias al trabajo de Luis Campos, que sigue avanzando en otros dossiers importantes. En la agenda del club figuran también las situaciones de Willian Pacho y Senny Mayulu, cuyas renovaciones están bien encaminadas.

Más complejas son las negociaciones con Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, ambos con contrato hasta 2028 y con intereses desde otros grandes clubes europeos, especialmente desde la Premier League.

Un mensaje firme hacia dentro y hacia fuera

La continuidad de Fabián Ruiz envía un mensaje claro al mercado: el PSG no solo quiere retener talento, sino construir su proyecto deportivo alrededor de futbolistas fiables y maduros. A sus 29 años, el español atraviesa un momento óptimo de su carrera, combinando experiencia internacional, liderazgo silencioso y un perfil que encaja a la perfección en el estilo que propone Luis Enrique.

La renovación no es casualidad. Es una apuesta estratégica, impulsada desde el banquillo y respaldada desde los despachos, que confirma que Fabián Ruiz seguirá siendo uno de los pilares del PSG en los próximos años.