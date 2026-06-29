El Villarreal mantiene su pleno de mundialistas en la cita norteamericana

En La Cerámica se frotan las manos con el Mundial 2026 puesto que sus ocho representantes siguen vivos, aumentando exponencialmente su cotización en el mercado

El Villarreal mantiene a sus ocho mundialistas vivos en las eliminatorias de la Copa del Mundo.Imago

El Mundial de 2026 está resultando ser un perfecto escaparate para el Villarreal CF. El conjunto amarillo puede presumir de tener a todos sus representantes todavía vivos en la gran cita internacional, un pleno que sitúa al 'Submarino' entre los equipos de LaLiga con mayor presencia en las rondas eliminatorias y, lo que es más importante, revaloriza de forma exponencial a varios de sus futbolistas en estos meses de fuerte inversión de mercado.

De sobra se sabe que el fútbol moderno no tiene mejor argumento que un buen Mundial para aumentar la cotización de un futbolista. Cada minuto disputado, cada gol y cada actuación medianamente destacada es una revalorización automática. En La Cerámica mantienen abierta la monitorización de todos sus internacionales en la cita americana.

Canadá da otro paso y ya está en octavos

La gran noticia de la primera eliminatoria de dieciseisavos de final la protagonizó Canadá. Los anfitriones, con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi como representantes amarillos, derrotaron a Sudáfrica gracias a un gol de Stephen Eustaquio en el minuto 92 y ya están en los octavos de final.

Tanto Buchanan como Oluwaseyi fueron titulares y volvieron a tener un papel relevante en un combinado canadiense que está siendo una de las revelaciones del torneo. Especialmente llamativo está siendo el rendimiento de Buchanan, un futbolista que, si mantiene este nivel en las rondas decisivas, podría multiplicar su cotización.

Freeman se consolida con Estados Unidos

Uno de los nombres propios del Mundial es Alex Freeman. El defensa se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, actuando como central derecho en una línea de tres.

Estados Unidos firmó una fase de grupos sobresaliente, terminando como líder de su grupo, y Freeman incluso encontró el premio del gol frente a Australia. El canterano amarillo sigue acumulando minutos y experiencia en la mayor cita del fútbol mundial, algo que inevitablemente hace frotar las manos en La Cerámica.

Pape Gueye se reivindica a golpe de goles

No obstante, si hay un futbolista del Villarreal que ha aprovechado la fase de grupos para llamar la atención, ese es Pape Gueye.

El centrocampista de Senegal firmó una actuación espectacular en la última jornada con un doblete y una asistencia que permitieron a su selección avanzar como una de las mejores terceras.

Su exhibición confirma una temporada de crecimiento que ha firmado en el Villarreal. El senegalés combina físico, llegada y experiencia internacional, un perfil cada vez más cotizado en el mercado europeo. Su Mundial está siendo un auténtico filón y no es ningún secreto que se esperan suculentas ofertas por su traspaso este verano. Ahora bien, lo que tenga que suceder, será después del Mundial.

Nicolas Pépé recupera su mejor versión

Otro que brilla con luz propia es Nicolas Pépé. El extremo fue el gran protagonista de la clasificación de Costa de Marfil al anotar los dos goles de la victoria frente a Curazao.

El atacante también había sido decisivo en el triunfo inaugural ante Ecuador y está demostrando que su desequilibrio le convierte en uno de los futbolistas más valorados de Europa hace apenas unos años.

En un mercado siempre atento a los jugadores diferenciales, este buen Mundial puede devolver definitivamente a Pépé a la primera línea.

Renato Veiga, un fijo en una de las favoritas

Pese a las inquietantes actuaciones, Portugal sigue aspirando a todo y Renato Veiga se ha ganado un sitio indiscutible en el equipo de Roberto Martínez.

El central del Villarreal ha disputado todos los minutos de la fase de grupos, siendo el único integrante de la defensa portuguesa que ha completado los tres partidos de principio a fin.

Su rendimiento está siendo más que notable y confirma que el Villarreal tiene entre manos un futbolista de enorme presente y todavía mayor futuro.

Logan Costa y Thomas también siguen en la pelea

La representación amarilla la completan Logan Costa y Thomas Partey.

El central de Cabo Verde todavía no ha debutado debido a la falta de ritmo tras la lesión que marcó su temporada, pero está viviendo desde dentro la histórica clasificación de su selección.

Por su parte, Thomas Partey, cuya etapa en el Villarreal terminará este 30 de junio, también continúa adelante con Ghana tras disputar íntegramente los dos últimos encuentros de la fase de grupos.

Un Mundial que puede dejar millones

En La Cerámica sonríen. Más allá del orgullo de ver a ocho futbolistas vivos en la Copa del Mundo, el Villarreal sabe que cada ronda superada supone un aumento del foco mediático y, en consecuencia, de sus respectivas cotizaciones.