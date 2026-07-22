El Real Madrid reacciona de manera inmediata al adiós de Hezonja con su tercer fichaje oficial

La entidad blanca sigue dando pasos al frente en su planificación, la cual aún tiene mucho recorrido por delante, estando por ejemplo en el aire la continuidad de Facundo Campazzo, a quien le resta un año de contrato

¿Al mal tiempo buena cara? En el Real Madrid ha sentado como un jarro de agua fría conocer que Mario Hezonja se marcha del equipo; sin embargo, la reacción ha sido inmediata para poner nombre al tercer fichaje de la era Pedro Martínez, el cual está llamado a ser pieza clave en un proyecto repleto de nuevas caras.

Procedente del Fenerbahce turco, club al que llegó en verano de 2025 tras destacar en las filas del Paris Basketball, con el que ganó en 2024 la Eurocup, segunda competición continental, el finlandés se une a las contrataciones de Jaime Pradilla y Timothé Luwawu-Cabarrot, que ya fueron confirmados como las dos primeras incorporaciones del equipo blanco de cara a la próxima campaña.

¿El sustituto idóneo de Mario Hezonja?

Eso es lo que se preguntan muchos aficionados. La salida del alero croata deja un hueco enorme en la plantilla merengue, ya que era el que podemos llamar 'jugador franquicia'. Ahora, en el Movistar Arena se han visto obligados a reaccionar con la llegada de un jugador que estuvo en la última Final Four de la Euroliga, pero que no se enfrentó al Madrid al caer en semifinales con Olympiacos.

En cuanto a la trayectoria de Mikael Jantunen, este nació en Helsinki y se formó durante dos temporadas en los Utah Utes de la NCAA, la liga universitaria estadounidense. Debutó como profesional en las filas del Oostende belga, en el que dejó grandes sensaciones y llamó la atención de varios clubes del panorama europeo.

Hablamos de un jugador de 2,03 metros que fichó por el Treviso de Italia en 2022 y tras un curso allí se incorporó a las filas del Paris Basketball para destaparse como uno de los jóvenes más prometedores del baloncesto continental. En dos temporadas en tierras galas ganó la Eurocopa, la liga francesa y la Copa, estos dos últimos títulos en su última temporada, entrenado por el brasileño Tiago Splitter.

El campeón de Europa el año pasado, el Fenerbahce, decidió hacer efectivo su fichaje en verano de 2025 para las dos siguientes temporadas, aunque hace unas semanas comunicó la rescisión de su contrato tras no brillar bajo las órdenes del lituano Sarunas Jasikevicius. Allí consiguió ganar el triplete nacional, con Liga, Copa y Supercopa de Turquía.

Jantunen y una Final Four para olvidar

Tal cual suena. Jantunen terminó la temporada en la Euroliga con unos guarismos de 6,4 puntos, 4 rebotes y 7,3 de valoración. Sin embargo, una de sus peores actuaciones se produjo en las semifinales de la Final Four ante el Olympiacos el pasado mayo. En 13 minutos de juego, el finés acumuló un 0/1 en tiros de dos puntos y un 0/5 desde el triple, acumulando un -6 de valoración, el peor de los suyos, en la derrota ante los griegos, a la postre campeones ante el Real Madrid, por 79-61.

Con la selección de Finlandia debutó a los 16 años y participó en el Eurobasket 2025 con unos guarismos de 12,1 puntos y 4,8 rebotes, siendo pieza clave para llegar a las semifinales del torneo. En el combinado nacional coincidió con Lauri Markkanen, estrella de los Utah Jazz, Oliver Nkamhoua, nuevo fichaje del Barça, o el joven Miikka Muurinen, de los Arkansas Razorbacks, considerado una de las grandes promesas del baloncesto mundial.