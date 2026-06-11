El Barça también triunfa en el fango y ya acaricia la final de la ACB

Los de Xavi Pascual resuelven en el último cuarto ante los canarios con 19 puntos de un imparable Jan Vesely para poner el 2-0 en las semifinales de la máxima competición nacional

Con más sufrimiento que el primer día, pero el Barça ha vuelto a imponerse a La Laguna Tenerife, esta vez por 95-87, para poner el 2-0 a su favor en las semifinales de la Liga ACB y quedarse a un solo triunfo de meterse en la batalla final por el título. ¿Y cómo lo han hecho? Bajando al fango.

Así es. Lejos de la fiesta del primer encuentro, los de Xavi Pascual tuvieron que sudar tinta para imponerse a los canarios. Cierto es que al descanso ganaban por 10 puntos, pero lejos de romperse el partido, los hoy visitantes redoblaron esfuerzos para primero acercarse tras el paso por vestuarios y terminar viéndose solo dos puntos abajo a cuatro minutos del final.

Llegados a ese punto podía pasar cualquier cosa, o eso se podía pensar antes de ver al cuadro blaugrana resolviendo con mano de hierro en los minutos finales, esos en los que apareció Will Clyburn para a base de triples enterrar las esperanzas de los tinerfeños. A 1:40 del final, 92-82 a favor del Barça y game over.

El reparto de responsabilidad del Barça y el 'solo' de Patty Mills

Lejos de depende de una pieza para resolver el encuentro, los de la Ciudad Condal fueron repartiendo el trabajo hasta el punto de terminar con hasta cinco jugadores en dobles dígitos de anotación. Entre estos destacó la aportación de Jan Vesely con 19 puntos, así como el trabajo de Kevin Punter, que se fue hasta los 15.

El contraste a tal juego coral llegó por bando rival con la firma de Patty Mills. El australiano, decidido a echar el peso sobre sus hombros, finalizó el encuentro con 36 puntos (8 de 15 en triples). Nada más se le puede pedir, pero fue insuficiente para cantar victoria.