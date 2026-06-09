El Barça se da un festín tinerfeño en la primera batalla de semifinales

El conjunto de la Ciudad Condal arrasa a los canarios con 14 puntos de Toko Shengelia y otros 18 de Darío Brizuela para dar el primer golpe en las semifinales de la Liga ACB

Si alguien esperaba una gran batalla, la decepción ha debido ser inmensa. Lejos de ser un duelo de tú a tú, el combate inaugural de la semifinal de la Liga ACB entre el Barça y La Laguna Tenerife no ha tenido historia alguna, tal y como refleja el 100-67 con el que se ha cerrado el marcador en el Palau Blaugrana.

Los de la Ciudad Condal, muy metidos en el partido desde primera hora, han estado tan sólidos en defensa como acertados desde el perímetro (13 triples de 27 por los 3 de 18 de los visitantes). Exacto, el equipo de Xavi Pascual –se marchará a final de campaña– completó una actuación coral y castigó a un rival que siempre fue a remolque de la superioridad física de los locales.

Quizás conocedores de lo que ocurrió con el Real Madrid días antes, el plan de los azulgrana se centró en cerrar las vías hacia canasta a Marcelinho Huertas (8 puntos) y Patty Mills (9), líderes habituales del cuadro isleño. A partir de ahí el dominio fue de principio a fin. El Barcelona controló el rebote (41 a 28) y se mostró intratable en ataque con Toko Shengelia (14 puntos) y Darío Brizuela (18) como principales argumentos ofensivos.

Partido resuelto al descanso

Lejos de las dudas de pasados momentos de la temporada, este Barcelona ha mostrado su mejor cara cuando más importaba. Intensidad y acierto le han valido para que el encuentro ante los tinerfeños apenas durase 20 minutos, ya que al descanso vencía hasta por 19 puntos (46-27).

Visto el panorama, se podía esperar una reacción de los chicos de Txus Vidorreta, pero esa no ha llegado en momento alguno; tanto es así que la renta no ha hecho otra que crecer hasta ver a los catalanes venciendo por hasta 33 puntos. El jueves, los pupilos de Xavi Pascual tienen la oportunidad de situar el 2-0 en el Palau Blaugrana, donde el equipo tinerfeño espera recuperar la versión que le permitió dar la campanada contra el Real Madrid.

Ficha técnica:

100- Barça (19+27+26+28): Marcos (6), Punter (4), Clyburn (5), Shengelia (14), Fall (6) -cinco inicial-, Cale (6), Vesely (4), Brizuela (18), Satoransky (6), Hernangómez (8), Laprovittola (12) y Parra (11).

67 - La Laguna Tenerife (11+16+21+19): Huertas (8), Sastre (-), Scrubb (9), Doornekamp (4), Yebo (16) -cinco inicial-, Juan Fernández (2), Van Beck (7), Fridriksson (-), Abromaitis (7), Alderete (2), Guerra (3) y Mills (9).

Árbitros: Carlos PerugaRafael SerranoJavier Torres. Sin eliminados

Incidencias: primer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 4.571 espectadores.