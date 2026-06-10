Xavi Pascual frena la euforia tras la exhibición y lanza una seria advertencia

El entrenador del Barça está contento por el gran juego de sus chicos en el primer partido de las semifinales de la ACB ante La Laguna Tenerife, pero quiere evitar cómo sea que ello lleve a un exceso de confianza

100-67. Con ese marcador cualquier calificativo puede cuadrar. Euforia, alegría, fiesta, exhibición... Así fue el desempeño del Barça en el primer partido de las semifinales de la Liga ACB ante La Laguna Tenerife. Con tal resultado, y siendo el impulsor desde la pizarra, es lógico que Xavi Pascual se muestre contento; sin embargo, le puede más su carácter cauteloso y la certeza de que aún no han conseguido nada para caer en la más mínima confianza.

"He felicitado a los chicos porque hemos hecho un partido muy completo, pero es verdad que les he instado a pasar página cuanto antes. Hemos hecho un muy buen partido y nos debe ayudar a estar muy concentrados el jueves. Esto ha sido solo una victoria en una eliminatoria de cinco partidos", advierte.

Puestos a analizar lo que viene por delante, el entrenador del conjunto de la Ciudad Condal admite que es importante abrir una eliminatoria con una victoria, pero puntualiza que el segundo encuentro de la serie será clave. Asimismo, ha celebrado que el todos sus jugadores hayan rendido a un buen nivel, algo que les debe permitir afrontar con garantías una serie que prevé larga.

"Algunos jugadores todavía están acabando de coger la punta de forma. Estamos utilizando a todos los jugadores y jugamos cada 48 horas. Esto será muy largo e incluso los que no están jugando los necesitaremos", sentencia.

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