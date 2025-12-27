El factor clave que ha llevado a Manex Rezola a decidirse por el Real Madrid y rechazar al Athletic

El joven extremo donostiarra, traspasado por la UD Logroñés, ha preferido firmar con el conjunto blanco al considerar que en su disciplina tendrá mayores oportunidades para alcanzar la elite, viendo al Castilla como un importante trampolín hacia el profesionalismo

El Athletic, salvo sorpresa mayúscula, no acudirá al mercado de enero para reforzar a su primera plantilla. Pero desde Ibaigane no pierden de vista en ningún momento a todos aquellos futbolistas interesantes que encajan en su filosofía, tratándose en muchas ocasiones de jóvenes promesas que son reclutadas para Lezama. Que un talento en ciernes, nacido o formado en Euskal Herria, eligiese mudarse a Bilbao cuando los rojiblancos llamaban a su puerta era algo que muchos daban por hecho hasta hace no mucho. Pero la competencia es cada vez mayor, como demuestran por ejemplo las recurrentes batallas con el Villarreal, y no siempre en San Mamés consiguen su objetivo en este sentido.

El último caso, y uno de los más llamativos, es el de Manex Rezola, extremo diestro de 19 años que ha venido destacando en las filas de la UD Logroñés en Segunda RFEF. Nacido en San Sebastián, llama la atención que nunca haya tenido la oportunidad de ingresar en la cantera de un club de elite, pasando por clubes guipuzcoanos como Antiguoko, Koxkas, Arrupe y Vasconia antes de recalar en 2024 en el conjunto riojano, con el que ya brilló el pasado curso en División de Honor Juvenil.

Hasta 15 ofertas sobre la mesa

Su irrupción en el presente curso, en el que ha formado dos goles en 14 partidos y ha participado también en la Copa del Rey, le ha llevado a estar en la agenda de una gran cantidad de clubes, tanto españoles como extranjeros. Según ha desvelado El Correo, han sido hasta 15 las ofertas que ha tenido sobre la mesa, procedentes de equipos, tanto de Primera, como Osasuna, Girona u Oviedo, como de Segunda (Cádiz Sporting de Gijón, Eibar, Córdoba o Cultural Leonesa) o Primera RFEF (Ibiza).

El Athletic, obviamente, también ha intentado su fichaje. Pero se quedó en segundo lugar entre las preferencias del donostiarra, que se ha decantado por la propuesta del Real Madrid. Pero lo que ha inclinado la balanza en favor de los blancos no ha sido una cuestión económica, sino de oportunidades. Para Rezola, el proyecto que le ha puesto sobre la mesa el club madridista, con contrato profesional inmediato, resulta más atractivo de cara a un posible salto a la elite.

Al Real Madrid C, pero vigilado por el Castilla

A nadie escapa que las puertas del primer equipo están prácticamente cerradas en el Bernabéu para cualquier canterano. Dar ese paso resulta realmente difícil. Pero no es menos cierto que el filial, el Real Madrid Castilla, se presenta como un importante trampolín para perlas que buscan alcanzar el profesionalismo, ya sea mediante traspasos o cesiones a equipos de Primera o Segunda. Ahí ha estado la clave, pues inicialmente llega para reforzar al Real Madrid C, que está pasando apuros en Segunda RFEF, aunque con la promesa de poder ascender al equipo que entrena Álvaro Arbeloa.

Lo que le ofrecía el Athletic

En el Athletic, por contra, la idea era que pasara en primer lugar por el Basconia, dada la competencia existente en el Bilbao Athletic. Y aunque el tránsito hacia el primer equipo es sin duda mayor en la disciplina rojiblanca, tanto el jugador como su entorno consideraron que hay futbolistas en su puesto más consolidados que podrían cerrarle el paso, como Bujan o Gift.

De este modo, el Real Madrid anduvo rápido y ha alcanzado un acuerdo para abonar 150.000 euros por su pase, cantidad cercana a la que figuraba en su cláusula de rescisión. Manex Rezola ha dado el paso y se mudará a la capital de España, desatando un debate en las redes sociales entre aficionados del Athletic, pues algunos consideran lógica su decisión y lamentan que el poder de convicción rojiblanco ya no sea tan grande.