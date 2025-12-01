España en el Europeo de piscina corta: nadadores, convocatoria, pruebas y dónde ver por TV el Europeo de Lublin 2025

España acude con una ambiciosa delegación de 25 nadadores y con aspiraciones al Europeo de piscina corta 2025 que se celebra en la ciudad polaca de Lublin

La ciudad polaca de Lublin acoge desde este martes los Europeos de natación en piscina corta, que se alargarán hasta el domingo y reunirán a lo mejor de la natación continental. 550 nadadores de 45 países compiten del 2 al 7 de diciembre en un evento que servirá de colofón a un gran año para la natación española.

Noticias Relacionadas Ambición: Ocho españoles en la zona de podio en un Europeo sin Rusia ni Bielorrusia

Carles Coll, tras proclamarse campeón del mundo de los 200 braza el pasado año en Budapest, liderará el equipo español y tratará de repetir y ganar ahora la corona continental. Un total de 25 nadadores convocó la Federación para esta cita tras unos nacionales espectaculares en los que se lograron más de 30 mínimas.

Con la tercera expedición más numerosa en la historia de la natación española, no sólo es Carles Coll el que sobresale, hay otros como un Hugo González de Oliveira que en el Campeonato de España demostró haber recuperado su mejor nivel y logró la mínima en varias pruebas. O como Carmen Weiler, que tratará de subir al podio en los 100 y 200 espalda.

Hay también jóvenes como los medallistas en el Europeo junior Isak Fernández y Estella Tonrat. Entre los elegidos está Luca Hoek, que a sus 17 años se presenta como la gran promesa española de futuro. La RFEN tuvo, incluso, que seleccionar y dejar fuera a Paula Otero y Marta Carmona porque, aunque tenían las mínimas, ya tenían el cupo completo en sus pruebas.

Convocatoria y pruebas del equipo español en el Europeo de piscina corta de Lublin 2025

Estos son los veinticinco nadadores españoles que la RFEN convocó para participar en el Campeonato de Europa de piscina corta, que se celebra en Lublin (Polona) del 2 al 7 de diciembre.

Categoría masculina (14 hombres)

-Carles Coll (Sabadell): 50 braza, 100 braza, 200 braza y 100 estilos

-Hugo González (Terrassa): 200 espalda, 200 braza, 100 estilos y 200 estilos

-Luca Hoek (Terrassa): 50 libre y 100 libre

-Eudald Tarrats (Sabadell): 50 braza, 100 braza y 200 braza

-Sergio de Celis (Sabadell): 50 libre, 100 libre y 200 libre

-César Castro (Terrassa): 100 libre y 200 libre

-Isak Fernández (Terrassa): 100 mariposa y 200 mariposa

-Arbidel González (CNB): 100 mariposa y 200 mariposa

-Miguel Martínez Novoa (Canoe): 200 mariposa

-Iván Martínez (CNB): 50 espalda, 100 espalda y 200 espalda

-Mario Méndez (Santa Olaya): 800 libre y 1500 libre

-Diego Mira (Sabadell): 200 espalda, 200 estilos y 400 estilos

-Miguel Pérez-Godoy (Terrassa): 50 libre, 100 libre y 200 libre

-Cristóbal Vargas (Dos Hermanas): 800 libre, 1500 libre y 400 estilos

Categoría femenina (11 mujeres)

-Carmen Weiler (Canoe): 100 libre, 50 espalda, 100 espalda y 200 espalda

-María de Valdés (Mataró): 800 libre y 1500 libre

​-Laura Cabanes (Canoe): 100 mariposa, 200 mariposa, 200 estilos y 400 estilos

-Ainhoa Campabadal (Sant Andreu): 200 libre y 400 libre

-Emma Carrasco (Sant Andreu): 100 estilos, 200 estilos y 400 estilos

​-Carla Carrón (Sant Andreu): 400 libre y 800 libre

-María Daza (Canoe): 50 libre, 100 libre y 200 libre

-Paula González (Sabadell): 200 estilos y 400 estilos

-Ángela Martínez (KZM Swimming): 800 libre y 1500 libre

-Estella Llum Tonrath (Terrassa): 100 espalda y 200 espalda

-Alba Vázquez (Churriana): 200 braza, 200 estilos y 400 estilos

​5 relevos

-4x50 libre masculino

-4x50 estilos masculino

-4x50 estilos femenino

-4x50 libre mixto

​-4x50 estilos mixto

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que acoge la ciudad polaca de Lublin, se podrá ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que acontezca en el último gran evento del año de este deporte.