Ocho españoles en la zona de podio en un Europeo sin Rusia ni Bielorrusia

A pesar del levantamiento del veto, los dos países son ausencias para el campeonato de piscina corta cuya sede está en Polonia

El Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta se celebrará desde el próximo martes 2 al domingo 7 de diciembre no ha estado exento de polémicas en su semanas previas. A inicios de mes la nueva normativa trasladada por World Aquatics a European Aquatics levantó el veto a rusos y bielorrusos, eso sí, en calidad de neutrales. Esto no le gustó nada al país anfitrión, Polonia, cuya relación con estos países es bastante tensa.

Se levantó el veto, pero no habrá ni rusos ni bielorrusos en el Europeo con sede en Polonia

La razón es que más de 50.000 ucranianos se han refugiado en Lublin desde que comenzó el conflicto armado, según los datos del Research and Analysis Centre Union of Polish Metropolises. De hecho, Otylia Jedrzejczak, presidenta de la Federación Polaca de Natación comentó que cuando pidieron ser la sede del Europeo, contaban con los nadadores de Rusia y Bielorrusia no podían participar en competiciones absolutas en Europa. Esto se suma al veto del Ministerio de Interior polaco, que restringe con fines deportivos la entrada de ''ciudadanos de la Federación Rusa'' a través de la frontera exterior ''con fines económicos, deportivos, turísticos o culturales''.

Finalmente, cerrando este vaivén entre el país sede del Europeo y los territorios con los que existe el conflicto, no participarán nadadores de ninguno de los dos países. Lublin se encuentra muy cerca de la frontera con Ucrania y ha sido víctima hace unos días de dos explosiones en la ruta ferroviaria desde Varsovia, lo que ha aumentado la tensión. Esto significa que nadadores como Lifintsev, qué participó como neutral en el Mundial de Singapur de este año o Ilya Shymanovich no competirán, pero por el contrario, otros países como España si tendrá una amplia representación.

España, la cuarta delegación más amplia

A España la superan Italia, con 32 participantes, Alemania con 31 y Suecia con 29, contando nuestro país con una lista de 25 nadadores, quedando por encima en número de inscritos a otros países como Francia o Gran Bretaña. La buena noticia es que muchos de ellos llegan en posición de podio, es decir, sus tiempos de inscripción están entre los tres mejores participantes.

Carmen Weiler destaca con el mejor tiempo en el 200 metros espalda, seguida por Emma Carrasco, segunda en 100 y 400 estilos. Carles Coll, actual campeón del mundo en piscina corta en 200 braza, se posiciona segundo en esta categoría. Completan la lista de la zona de podio Hugo González en 200 estilos, Alba Vázquez junto a Diego mira en 400 estilos y Ángela Martínez en el 1.500 libre. Un campeonato que servirá de preparación para el Europeo de París, que contará con cinco disciplinas tanto de natación, de artística y de saltos en el verano de 2026.