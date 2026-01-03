Sergi Altimira, pieza estratégica en el mercado invernal de fichajes del Real Betis: el Eintracht de Frankfurt vuelve a la carga con varios clubes ingleses acechando

El club alemán ya realizó un intento en el penúltimo día del pasado mercado estival de fichajes, pero su oferta fue rechazada por el club verdiblanco. En estos meses, el '6' del Betis ha seguido revalorizándose y mantiene varios pretendientes, no sólo en la Bundesliga alemana sino también en la Premier League inglesa

Por tercera ventana consecutiva, Sergi Altimira afronta este mercado invernal de fichajes bajo la catalogación de pieza clave en el tablero del Real Betis. Como ya han advertido en múltiples ocasiones tanto el presidente, Ángel Haro, como el director deportivo, Manu Fajardo, el trabajo para poder reforzar la plantilla en este mes de enero está más que adelantado pero depende de la capacidad de cerrar salidas. Y en ese apartado existen varias categorías. Por un lado, el club verdiblanco está a la espera de que el Getafe CF solucione sus problemas con LaLiga para cerrar el traspaso del Chimy Ávila, que dejaría una segunda ficha y un considerable espacio salarial. Sin embargo, la vía preferente de la entidad va más en la línea de realizar una gran venta que aporte una plusvalía suficiente para equilibrar cuentas y para poder reinvertir una parte en la llegada de un nuevo efectivo para Manuel Pellegrini.

El Eintracht de Frankfurt intentó el fichaje de Sergi Altimira en verano y volverá a la carga en este mercado de enero

En este sentido, ya son varios los equipos que de manera directa o indirecta han expresado interés por abordar la posible contratación de Sergi Altimira en este mercado de enero. Como adelantaba este pasado viernes el periodista Andrés Weiss -colaborador de varios medios especializado en la Bundesliga- recogiendo informaciones de la prensa alemana, el Eintracht de Frankfurt volverá a intentar el fichaje del mediocentro del Betis después de quedarse corto en la oferta presentada en la recta final de la pasada ventana estival de fichajes.

Entonces, su propuesta se remitía a una cesión con una opción de compra que llegaba a un máximo de 20 millones de euros, incentivos por objetivos ya incluidos, y fue rechazada por los dirigentes heliopolitanos. Asimismo, cabe recordar que el pasado verano el VfB Stuttgart también llamó a la puerta del catalán, que igualmente cuenta con varios pretendientes en la Premier League inglesa.

En la Premier League de Inglaterra no le quitan ojo a la interesante proyección de Sergi Altimira

Sin ir más lejos, cuando recaló en el Betis en el verano de 2023 procedente del Getafe CF por dos millones de euros, el futbolista de Cardedeu (de sólo 24 años) ya tenía a varios clubes británicos muy interesados en su prometedora progresión y en el pasado mercado de enero de 2025 fue relacionado con todo un Manchester City, señalado como una de las opciones que más convencían a Pep Guardiola para suplir la lesión de Rodrigo Hernández, internacional español y ganador del Balón de Oro.

Nuevamente, este 2026 comienza con noticias procedentes de Alemania e Inglaterra que colocan a Sergi Altimira como inmejorable pieza estratégica en la hoja de ruta de Manu Fajardo, al ser uno de los futbolistas que más han subido su valor de mercado y que, además, no se trata de un titular indiscutible para Pellegrini. "Tuve la oportunidad de salir el pasado verano. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre del mercado. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante esta temporada", revelaba el de Cardedeu en una charla con el canal JijantesFC hace sólo unas semanas, en unas declaraciones en las que daba a entender que no veía con malos ojos una propuesta que era bastante seductora en el aspecto económico.