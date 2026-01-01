Ni Dani Ceballos ni Guido Rodríguez sobre la mesa... invernal o estival

El reciente ostracismo de blanco del utrerano no reaviva un debate cerrado en Heliópolis, donde se pensarían el retorno gratis de un argentino camino de Amsterdam o Turín

A menos de 72 horas de visitar al Real Madrid en la reanudación de LaLiga tras el parón navideño, en el Real Betis no se habla de Dani Ceballos, tema recurrente cuando se cruza con los merengues y/o cuando se reabre la ventana de transferencias de turno. Encima, el utrerano se ha quedado sin minutos en las cinco últimas jornadas del campeonato regular, si bien en este mes largo natural sí fue titular ante el Manchester City en la Champions League y el CF Talavera en la Copa del Rey. Con contrato hasta 2027 y 29 años de edad, en La Cartuja consideran que el tren de vuelta a casa ya pasó para el mediocentro, que no ha dejado de lanzar guiños en verdiblanco desde que se marchó por la puerta de atrás en 2017, aunque sin dar el paso en firme a la hora de la verdad. En la comisión deportiva heliopolitano hay divergencias al respecto, aunque Ángel Haro ha verbalizado en más de una ocasión que su oportunidad fue hace tres veranos, cuando optó por renovar pese al evidente 'coqueteo' con sus ex. Con todo, hubo una última intentona en el verano de 2024, cuando terminó llegando Lo Celso por su carestía y el bloqueo blanco.

Altimira y/o Amrabat, salidas previstas en La Cartuja

El caso es que se presumen salidas a corto-medio plazo en la 'sala de máquinas' del Real Betis, que desea monetizar, mejor en verano que ahora en enero, la venta de un Sergi Altimira infrautilizado que costó 1,8 millones y por el que llegaron a ofrecer la pasada ventana de fichajes hasta 20 millones, bonus incluidos. En La Cartuja estudiarían toda propuesta que se acerque a los 30 millones, con un fijo mínimo de 25, como traspaso o con una cesión con obligación de compra. Equipos de la Premier League y la Bundesliga vuelven a manifestar su interés, por lo que se trabaja en un escenario cercano sin el catalán. Y puede que también sin Sofyan Amrabat, al que se tratará de comprar en propiedad pese a las ofertas cuantiosas que empiezan a recibir tanto el pivote como el Fenerbahce. Harán falta mediocentros defensivos, hasta puede que dos en seis meses.

Guido puede acabar en Ajax o Juventus antes de quedar libre

Otra vía que tampoco parece que vaya a explorar el Real Betis para cubrir las posibles salidas de Sergi Altimira y/o Sofyan Amrabat es la de Guido Rodríguez. Termina contrato el verano que viene el italo-argentino en el West Ham, un vínculo que tiene la posibilidad de ampliarse hasta 2027 por partidos jugados, si bien el ostracismo en Londres (apenas 252 minutos este curso, 1.437' desde que aterrizó en agosto de 2024) y el hecho de que arribara a coste cero propician que ambas partes se preparen para una marcha sin dramas dentro de seis meses. Gratis, aunque con 32 años entonces, podría ser una contratación interesante, pero el de Sáenz Peña no tiene pinta de esperar más. Ajax y Juventus están dispuestos a compensar con una cantidad no muy alta al ex club de Pablo Fornals y ofrecer un buen caché el campeón del Mundo este mismo mes.

Fabián, el sueño imposible en 2027: por el palaciego sí se haría un esfuerzo

Por el canterano que sí estarían dispuestos a hacer un esfuerzo en La Cartuja el verano de 2027, cuando acaba su contrato en el PSG a no ser que renueve próximamente, es Fabián Ruiz. El palaciego, que tendría entonces 31 años recién cumplidos, se marchó de una manera radicalmente opuesta a la de su coetáneo Dani Ceballos (aceptando una ampliación de vínculo y cláusula, por ejemplo, que dejó 30 millones de euros en las arcas verdiblancas) y también ha lanzado guiños al club de sus amores, en el que ya dejó claro que le gustaría retirarse, aunque sin tanto gesto de cara a la galería que pueda llamar a engaños. Titular en la selección española y el vigente campeón de la Champions League, con un valor de mercado de 40 millones de euros y seguro que muchos clubes dispuestos a pagarle un pastón, es, a día de hoy, el sueño imposible en Heliópolis.