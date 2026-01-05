El perfil concreto de fichaje que busca el Betis y una petición de informes para dos posiciones: "Mediocentros y laterales izquierdos"

El director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, explica cómo funciona la secretaría técnica en una ventana de transferencias como la que estará abierta durante todo este mes de enero y la perspectiva con la que su equipo de trabajo mira hacia los siguientes mercados

En el mundo del fútbol juegan 11 contra 11 y existen infinidad de técnicas, tácticas y matices en las numerosas demarcaciones que caben en una alineación; pero al final los titulares los acapara aquel que lleva la pelotita al fondo de la portería, fin último de este deporte. El fichaje más ilusionante siempre será el de un goleador. Más aún si el elegido presenta una efectividad como las de Antony (17 tantos) y el 'Cucho' (15), máximos realizadores del Real Betis en el último año. Por eso, es lógico que al aficionado le motive escuchar a Manu Fajardo decir que "en este 2026 es posible repetir lo del mercado invernal de 2025". No obstante, más allá de esa conocidísima intención de reforzar el ataque de Manuel Pellegrini -sobre todo si salen Chimy Ávila y Bakambu-, el director deportivo dejó muchas más pistas en una interesante entrevista concedida a Marca este pasado domingo.

Manu Fajardo: "Hace dos semanas asignamos una tarea para seleccionar cuatro mediocentros y cuatro laterales izquierdos"

En primer lugar, volvió a señalar los puestos de lateral izquierdo y de mediocentro como principales focos de atención, al tiempo que dibujó el perfil concreto de futbolista que considera más interesante para esta plantilla y este estilo de juego. El pasado 15 de octubre, Fajardo abría las puertas de la secretaría técnica para explicar cómo trabaja y ya entonces puso de ejemplo seguimientos para reforzar el costado zurdo de la defensa, detallando que acababan de dejar en su mesa "informes de cinco laterales izquierdos".

Eso puso los focos en Ricardo Rodríguez, que termina contrato el próximo 30 de junio y lleva tiempo siendo tentado desde Suiza para volver a casa en la recta final de su dilatada carrera. Tres meses después y en plena ventana invernal, el director deportivo augura que el internacional helvético acabará la 25/26; pero ha vuelto a incidir en los muchos informes que maneja para fichar un '3'. La otra zona remarcada es la medular y tampoco faltan motivos: al margen de lo que pase con Sofyan Amrabat, Sergi Altimira lleva varios mercados con el cartel de venta estratégica, Pablo Fornals acumula pretendientes y el futuro de Giovani Lo Celso genera mucho ruido.

"Me gusta que los 'scouts' tengan una información más amplia de todos los mercados a la hora de contextualizar tareas. Por ejemplo, hace dos o tres semanas, se les asignó a los técnicos una tarea para que designasen cuatro mediocentros defensivos y cuatro laterales izquierdos. Si viesen una liga concreta, se ceñirían sólo a darme información sobre esa liga. El 'scout' del Betis es muy versátil, en una misma temporada puede viajar a Uruguay, Brasil, Argentina, Francia, Portugal, Dinamarca… Así adquirien más conocimiento que si tuvieran una liga asignada", expuso.

El perfil de futbolista que busca el Betis y la importancia que tiene la opinión de Pellegrini

Manu Fajardo también fue preguntado por cuál sería el perfil ideal de futbolista que busca para éste y los próximos mercados de fichajes: "El fútbol en la actualidad va muy orientado al físico. Lo hemos podido comprobar en competición europea, donde igual te enfrentas a rivales de no mucha entidad, pero te crean problemas y llegan incluso a ser superiores desde el orden táctico y la superioridad física. En los últimos dos mercados, el Betis ha dado ahí un paso con jugadores de jerarquía física".

"Por ejemplo, Pablo Fornals siempre tiene datos físicos por encima de la media y recientemente incorporamos a Nelson Deossa, que también destaca en el apartado físico. La capacidad que tiene el Cucho para repetir esfuerzos, Natan se impone en la mayoría de duelos y en amplitud alcanza velocidades por encima de 35 kilómetros por hora... En el fútbol actual hay que equilibrar el talento y las aptitudes físicas", ha ampliado el dirigente aljarafeño.

"Siempre es importante ir de la mano del entrenador en la planificación. En un equipo como el Betis actual, la identidad de juego va más enfocada a un fútbol más posicional, donde el talento tiene que aparecer, pero sin renunciar a perfil físico. Obviamente hay que mirar y analizar un perfil de jugador concreto. Con el entrenador, en mi caso, suelo trabajar en el día a día, siempre con la vista puesta en los mercados. Él me da su opinión de jugadores concretos, sobre su perfil, pero lógicamente al final los nombres los acabamos proponiendo en la dirección deportiva, que somos los que más conocimiento tenemos del mercado".