El último récord en verdiblanco de 2025, con un agradecimiento claro

Casi una treintena de asociaciones, entidades y plataformas distribuirán desde este mismo lunes los 25.092 presentes donados por la afición bética ante el Getafe

Apenas unas horas después de que, al filo de las diez de la noche del domingo, el césped del Estadio de La Cartuja se llenara de peluches donados por su afición, que exigieron el trabajo a contrarreloj de decenas de voluntarios y empleados del Real Betis, así como de otros asistentes (la locutora de DAZN Ainhoa Pérez de Lema bromeaba con que había tenido que ayudar para que pudiera comenzar la segunda parte a tiempo y sin distracciones), desde el feudo colindante con Santiponce confirmaron el recuento y que, en un 2025 donde el entrenador y la plantilla verdiblancos se han convertido en auténticos coleccionistas de récords, el último corresponde a su gente, que ha elevado aún el listón de su solidaridad. No en vano, la de este año ha sido la edición de las siete desde 2018 (únicamente se ausentó de forma obligada en 2020 por la pandemia de coronavirus) que más juguetes se han recaudado, un total de 25.092. Un motivo más de orgullo.

Las asociaciones beneficiarias de los regalos de la afición verdiblanca

El Real Betis Balompié, que agradece públicamente a los 54.365 aficionados que asistieron al encuentro de este domingo 21 de diciembre ante el Getafe CF, ha confirmado los nombres de las organizaciones y entidades que se pusieron en contacto con la Fundación RBB para ser destinatarias de una parte de los miles de peluches donados por la afición heliopolitana y que los harán llegar en estas fiestas tan entrañables que se avecinan a los niños más necesitados, tanto de Sevilla como de otros distantes. Clubes deportivos, hermandades penitenciales, ayuntamientos o peñas béticas se han sumado para agrandar la red de influencia de una entidad dispuesta a seguir de moda no sólo por los éxitos balompédicos de su primer equipo o los de su cantera, sino también por sus actividades sociales y benéficas. Las instituciones en cuestión son las siguientes:

- Deporte por el Futuro

- Maruja Vilches

- Cáritas Parroquial de Villanueva del Ariscal

- Proyecto 'Elfos y Calcetines'

- Cáritas Parroquia de San Jerónimo

- Centro de Educación Especial San Pelayo

- Asociación de Vecinos de la Unidad Trébol-Calesas

- Club Deportivo Recreativo Su Eminencia

- Asociación A.P.E.S.O.

- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Aljarafe

- Asociación Ayuda al Prójimo

- Asociación Paz y Bien

- Asociación la Luz de la Esperanza con el Corazón

- Hermandad de los Dolores de Torreblanca

- Asociación Cultural Virgen de los Dolores Sevilla

- EAPN - Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social

- Ayuntamiento de Moguer

- Hermandad de San Esteban

- Peña Carmobetis

- Asociación Rutas de Sevilla

- Asociación Arboleda

- Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla

- Fundación Mornese

- Club Deportivo Monsalvete

- Orfanato de Malabo, en Guinea Ecuatorial (Benjamín Zarandona)

- Hermandad Nuestra Señora de los Dolores (del Cerro del Águila)

- Fundación ECCA Social

- CLECE - Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla.