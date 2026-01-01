Tres salidas gratis en el Betis en verano si enero no lo remedia

Tres futbolistas verdiblancos ya pueden negociar libremente con cualquier club, si bien solo Adrián tiene garantizado cumplir su contrato ante la posibilidad de dos salidas prematuras

El mercado de enero del Betis mantiene un vínculo directo con la ventana estival, especialmente en el apartado de salidas por la finalización de contrato de tres futbolistas que se marcharían gratis el 30 de junio sin dejar ninguna posibilidad de rédito en las arcas verdiblancas.

En este sentido, la vinculación de Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez y Adrián San Miguel concluye a final de campaña y, desde hoy, ya disponen de la libertad de negociar con cualquier club a coste cero para continuar con su carrera lejos de La Palmera.

A día de hoy, solo existen ciertas dudas sobre el futuro del meta sevillano, que firmó por dos campañas el verano de 2024 para desempeñar un rol secundario y que a sus 38 años podría colgar los guantes como bético. No obstante, no se descarta plenamente una renovación por un año más si él lo desea por su peso en el vestuario, si bien, sobre el papel, todo apunta a que pondrá final a su segunda etapa como heliopolitano, al menos sobre el terreno de juego, ya sea para retirarse o finiquitar su carrera en otro lugar.

Solo Adrián tiene garantizado cumplir su contrato íntegro

Eso sí, el meta es el único que tiene garantizado, como mínimo, cumplir su contrato íntegramente, pues no se maneja, por ninguna de las dos partes, la posibilidad de que salga en el mes de enero pese a su rol en la plantilla.

Sí ocurre, sin embargo, en los casos de Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez ante el deseo del club de reforzar sus respectivas posiciones en el mercado invernal, pues la preferencia de Manu Fajardo es traer a un delantero, para lo que necesita la salida del punta congoleño o de Chimy Ávila.

También rastrea el mercado de carrileros zurdos al no convencer plenamente ninguna de las opciones al margen de la reconversión de Valentín Gómez y el internacional suizo ya estuvo cerca de salir el pasado verano para volver a su país. Finalmente, no se concretó y el Betis tuvo que dar marcha atrás en el encarrilado fichaje de Flavio Nazinho.

Posible salida adelantada de Ricardo Rodríguez y Bakambu

Ricardo no ve con malos ojos la opción de adelantar una salida que, de lo contrario, se producirá con total seguridad a la conclusión de la presente campaña, lo mismo que sucedería con Bakambu, en la rampa para enero.

De momento, como ya informado ESTADIO, el delantero ha aparcado cualquier decisión hasta que termine la participación en la Copa de África de su selección, República Democrática del Congo, clasificada para los octavos de final de la competición. Como mínimo, Bakambu no volverá hasta pasado el día de Reyes, cuando su combinado se enfrenta en la fase eliminatoria a Argelia.