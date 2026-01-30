Carlos Alcaraz pasa a la final del Open de Australia al límite: ''Estaba muy mal físicamente''

El murciano selló su billete a la final del Australian Open tras superar a Alexander Zverev en una batalla épica a cinco sets, resistiendo al límite físico y emocional en uno de los partidos más largos de la historia del torneo

Lo vivido en el Melbourne Park hoy ha sido una auténtica locura. Un partido que comenzó ganando Carlos Alcaraz por dos set a cero, igualó Alexander Zverev y finalmente fue el murciano el que se lo llevó en el último momento. Ha sido el tercer partido más largo de la historia del Open de Australia, más de 5 horas.

La confianza en él mismo, la baza de Alcaraz

''¿Cómo se gana este partido? Creyendo. Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta'', comenzaba a comentar tras el partido un Carlos Alcaraz que ha alcanzado por primera vez la final del Open de Australia, único Grand Slam que le falta en la colección.

Cuando en la rueda de prensa el comentaron todo lo que podría ganar, el murciano no pudo evitar decir ''gracias por meterme más presión'' entre risas y comentar sus sensaciones en este momento, cuya prioridad es descansar hasta la final: ''Muy feliz por tener la oportunidad de jugar la final en Australia. He luchado mucho por tenerla aquí. Pero quiero quedarme con lo de hoy. No estaría aquí, en esta entrevista, sin el público. Cómo me han animado para que volviera al partido, cada bola, ha sido increíble. Muy agradecido por los ánimos. El domingo seguro que habrá un gran ambiente. No puedo esperar, pero necesito recuperarme incluso mentalmente''.

Carlitos no se lo cree aún

Carlos Alcaraz resumió el encuentro dejando claro que ha sido un partido largo y extenuante: ''Ha sido uno de los encuentros más exigentes de mi carrera en lo que a físico, mentalidad y tenis se refiere. Hemos llevado nuestros cuerpos al límite y el nivel de juego del quinto set fue realmente muy alto. Considero que esta es una de las grandes victorias de mi trayectoria [...] Los primeros juegos que hizo fueron bestiales, pero no me he visto muerto en ningún momento''.

El objetivo, lo tiene claro: ''Ganar significaría todo. Ha sido una pretemporada muy enfocada en este objetivo. Contento de poder estar en mi primera final en Australia. Ahora vamos a intentar todo lo posible para estar bien, en plena forma o lo mejor que podamos.Daremos nuestro 150% en esa final. Significaría un sueño y vamos a por ello''