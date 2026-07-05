El Athletic Club arranca con el primer descarte oficial de Edin Terzic: Unai Vencedor

El club vasco comienza una nueva etapa bajo las órdenes del entrenador alemán que dispone de una plantilla demasiado grande. Una de sus primeras decisiones será no contar con aquellos jugadores a los que no considera que tengan hueco en su equipo. El primer señalado es Unai Vencedor

El Athletic Club echa a rodar este lunes 6 de julio su nuevo proyecto deportivo que está liderado por el entrenador alemán Edin Terzic quien tiene la difícil tarea de sustituir a Ernesto Valverde, uno de los mejores de la historia del equipo de Bilbao. El objetivo que tiene el germano es volver a conseguir la clasificación europea. Para ello tendrá que construir un equipo en el que no caben todos los futbolistas que tiene contrato, obligándole a hacer algunos descartes. El primero de ellos, que ni siquiera estará en el primer día de pretemporada en Lezama, es Unai Vencedor.

Unai Vencedor, con más días de vacaciones para resolver su futuro

El Athletic Club ha anunciado a los 30 jugadores que están citados para comenzar la pretemporada este lunes 6 de julio en Lezama. Destaca la ya consabida ausencia de los futbolistas internacionales que están jugando el Mundial 2026 con sus respectivas selecciones que se incorporarán más tarde ya que Iñaki Williams, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams gozarán de tres semanas de vacaciones para que así puedan recargar energías.

Quienes tampoco están son Unai Gómez, que se marcha traspasado a Udinese, ni tampoco Unai Vencedor quien se convierte en el primer descarte oficial de Edin Terzic. El centrocampista regresa después de una temporada cedido en el Levante UD, pero no entra en los planes del entrenador alemán quien le da más días libres con el objetivo de que resuelva su futuro: que encuentre nuevo equipo.

Unai Vencedor, de 25 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Athletic Club el cual no le va a poner ningún impedimento para que se marche. Uno de los principales motivos por los que el club vasco no cuenta con su canterano es por la gran cantidad de centrocampista que tiene en nómina ya que están Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Beñat Prados, Mikel Jauregizar, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet y Peio Canales, más lo que pueda aportar el canterano Selton Sánchez. Todos no caben y Edin Terzic se ha visto a comenzar la criba de manera adelantada.

Todo apunta a que Unai Vencedor no será el único descarte que haga el Athletic Club durante esta pretemporada, ya que hay otros cinco jugadores más que cuentan con muchas papeletas de salir tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo en las últimas horas. Estos futbolistas son Julen Agirrezabala, Mikel Vesga, Nico Serrano, Álvaro Djaló y Urko Izeta. Por ahora, estos cinco jugadores sí van a comenzar a hacer la pretemporada e intentarán ganarse un puesto en el equipo que entrena Edin Terzic.

- La lista de jugadores del Athletic Club que inician la temporada este lunes 6 de julio: