Álex Fernández: "Mi objetivo cuando termine mi carrera es volver para ayudar a crecer al Cádiz"

El ya excapitán del Cádiz CF Álex Fernández pone fin a una etapa irrepetible en el Nuevo Mirandilla tras casi una década como referente. Antes de iniciar una nueva aventura lejos de España, repasa en una entrevista con ESTADIO Deportivo su camino, lanzando un mensaje al cadismo: "Esta es mi casa".

Hablar de Álex Fernández es hablar de una de las grandes figuras de la historia reciente del Cádiz CF. El eterno capitán pone fin a una etapa de casi una década defendiendo el escudo amarillo, en la que 308 partidos y 41 goles se dice poco. Él puede decir que ha sido uno de los protagonistas de alguno de los mayores éxitos: dos ascensos, temporadas históricas en Primera división, trofeos Carranzas…

Ahora, con su futuro lejos de España, el ex capitán del Cádiz cf se despide dejando un legado imborrable. En la entrevista con Estadio Deportivo, nos cuenta los momentos más importantes de su trayectoria, el significado del cadismo y su deseo de regresar algún día a la que considera su casa.

- Nos hemos enterado de que tu próximo destino está un poco lejos, ¿no?

- Sí, sí. Tengo un par de cosas todavía sin cerrar, pero mi siguiente paso será fuera de España. Lo tenía muy claro cuando tomé la decisión

- ¿Cuándo sintió que su etapa en el Cádiz CF había terminado?

- Bueno, lo sentía un poco desde hacía tiempo, ya más o menos desde Navidades. Ya la temporada pasada pensaba que podía ser un buen momento para cambiar de aires, para, bueno, dejar al club crecer de otra manera, sin mí. Y fue este año ya cuando tomé la decisión final y definitiva que iba a ser mi última temporada en el Cádiz.

- ¿Se marcha con la misión cumplida o le queda la espinita de no haber conseguido el ascenso?

- Siempre queda esa espinita. El objetivo era, al menos, pelear por el 'playoff' y llegar con opciones hasta el final. Ha sido una temporada muy complicada y no hemos estado a la altura de lo que todo el mundo merecía, pero me voy orgulloso porque lo he dado absolutamente todo. He conseguido grandes cosas aquí, he defendido esta camiseta con orgullo y dignidad y, cuando uno lo da todo, no puede reprocharse nada.

- ¿Cuál ha sido el día más feliz y el más triste que ha vivido en el Nuevo Mirandilla?

- Curiosamente, el mismo. El día que conseguimos la permanencia contra el Leganés. Fue el momento en el que más cariño he recibido, incluso por encima de los ascensos. Creo que la gente intuía que era mi último partido en casa y el afecto de compañeros, trabajadores y aficionados fue increíble. Pero también fue el más triste porque yo sabía que era mi despedida del templo.

- Todo el mundo le conoce como el eterno capitán. ¿Cómo se ejerce ese papel cuando las cosas no salen?

- No es fácil. He tenido referentes enormes como Servando, Salvi, Garrido, José Mari o Cifuentes, que me enseñaron lo que significa ser capitán en el Cádiz. He intentado seguir ese ejemplo siendo igual de honesto dentro del campo que fuera. Hay momentos muy duros, pero intentas llevarlos con la mayor normalidad posible. Como le dije a mis compañeros el día de mi despedida, si alguna vez les fallé como líder nunca fue por falta de intención, siempre traté de hacerlo lo mejor posible.

- ¿En algún momento se sintió solo con esa responsabilidad?

- No. He tenido compañeros fantásticos. David, con el que he compartido nueve temporadas; Suso, Iza... Los veteranos me ayudaron mucho y también me dejaron ejercer como capitán. Me sentí con la confianza suficiente para tomar decisiones, ayudar a los jóvenes y guiar al grupo. Deportivamente no salió como queríamos, pero a nivel humano era un vestuario espectacular.

- ¿Su marcha responde a una cuestión deportiva, personal o económica?

- Un poco de todo, aunque nunca he tomado decisiones por dinero. Mi siguiente reto es, sobre todo, personal y profesional. Quiero jugar mucho, disfrutar sobre el césped y creo que, después de casi diez años aquí, era el momento de un cambio. Estoy convencido de que será bueno para todas las partes.

- ¿Qué le ha enseñado el Cádiz CF como club?

- Que es un club luchador y mucho más grande de lo que la gente piensa. La exigencia aquí es enorme, incluso mayor que en otros clubes con más nombre. Muchos jugadores llegan sin ser conscientes de todo lo que rodea al Cádiz y enseguida descubren que aquí se exige desde el primer día.

- ¿Qué hace diferente a la afición del Cádiz?

- El amor que siente por su equipo. Lo que vivimos en las últimas jornadas, jugándonos el descenso y viendo cómo nos recibían como si fuéramos a jugar una final de Champions, no es normal. Es una afición muy exigente, pero también muy agradecida. Cuando le das un poco, ella te devuelve muchísimo.

- Todo el mundo recuerda el recibimiento al autobús y su conversación con los aficionados. ¿Sintió miedo en aquel momento?

- Jamás. Después del recibimiento que nos hicieron, con la mala racha que llevábamos, entendimos que lo mínimo era bajarnos a darles las gracias. Estuvimos unos minutos hablando con ellos, agradeciendo el esfuerzo y reconociendo los disgustos que les estábamos dando. Era lo que tocaba.

- Las gradas llenas de amarillo. Este club sin su afición no sería lo mismo. Es el motor que le da vida y en todos estos años no recuerdo haber jugado aquí sin un gran ambiente.

- ¿Qué mensaje le deja al cadismo?

- Que siga luchando por su club y arropando al equipo. Ellos son los que le dan fuerza al Cádiz y hacen que los jugadores quieran venir aquí. Estoy convencido de que el equipo luchará por volver a Primera y necesitan sentir el apoyo de la afición hasta el final.

- Un partido que repetiría.

- El Cádiz-Barcelona que ganamos 2-1.

- ¿Cuál es el gol que nunca olvidará?

- El que marqué contra el Atlético de Madrid.

- ¿Qué entrenador le ha marcado más durante su carrera?

- Álvaro Cervera. Siempre digo que es mi padre futbolístico. Sacó mi mejor versión y, para mí, es el mejor entrenador de la historia del Cádiz

.- Si tuviera que definir su etapa en el Cádiz con una sola palabra, ¿cuál elegiría?

- Mágica.

- ¿Qué cree que le faltó al equipo esta temporada?

- Éramos un grupo humano increíble. La primera vuelta salió prácticamente perfecta y, cuando empezamos a perder, no supimos reaccionar. No vimos venir el problema y, cuando quisimos darle la vuelta, ya era demasiado tarde

.- ¿Recuerda alguna charla importante con el vestuario en los momentos más complicados?

- Sí, pero prefiero que se quede en la intimidad del grupo. He tenido conversaciones importantes con mis compañeros y siempre me sentí muy respetado y escuchado. Creo que los años que llevaba en el club hacían que valorasen mucho mis palabras

- ¿Se ve regresando al Cádiz en el futuro?

- Sin ninguna duda. Esta es mi casa. Mi objetivo cuando termine mi carrera es volver para ayudar a crecer al Cádiz desde la posición que sea.