El Valencia CF, con escasez de efectivos en las bandas

La lesión de Diego López provoca que el equipo que entrena Carlos Corberán sólo cuente con Luis Rioja y con Arnaut Danjuma como únicos extremos. El club de Mestalla ahora mismo está centrado en intentar cerrar la continuidad de Guido Rodríguez

El Valencia CF está en la obligación de moverse para reforzar la posición de extremo de cara a la próxima temporada en donde ahora mismo está muy carente de efectivos válidos. La lesión de Diego López que, a priori, no volverá hasta el año 2027 le genera un serio problema a Carlos Corberán la que ahora mismo solo cuenta con Luis Rioja y Arnaut Danjuma como futbolistas que pueden crear desequilibrio. De esta manera, la dirección deportiva blanquinegra tendrá que incorporar a algún jugador ofensivo de banda durante este mercado de verano.

Luis Rioja sí entre en los planes, pero a Danjuma se le busca salida

El Valencia CF, a pocas semanas de que comience la pretemporada, está muy escaso de efectivos válidos en la posición de extremo. Lucas Beltrán lo tiene prácticamente hecho con River Plate y apunta a no volver, el regreso de Largie Ramazani ahora mismo está complicado por las altas exigencias del Leeds United, y la lesión grave de Diego López dejan al equipo con Luis Rioja y Arnaut Danjuma como únicos jugadores de banda disponibles en la plantilla.

Con Luis Rioja sí cuenta Carlos Corberán, pero Arnaut Danjuma está en la rampa de salida ya que el club quiere colocarlo en otro equipo para desprenderse de su salario el cual es bastante elevado.

A estos dos jugadores se le añade André Almeida, que puede también hacer las maletas en verano, más los dos delanteros: Hugo Duro y Umar Sadiq.

De este modo, el Valencia CF tiene la obligación de acudir al mercado para fichar, al menos, a dos futbolistas ofensivos que le den un salto de calidad a un equipo que, a priori, quiere dejar de coquetear con las posiciones de descenso a Segunda división.

El Valencia CF, centrado en las negociaciones con Guido Rodríguez

En estos momentos, el Valencia CF está totalmente centrado en conseguir la continuidad de Guido Rodríguez. El club de Mestalla está a la espera de que el argentino dé una respuesta, ya sea afirmativa o negativa, a la propuesta de renovación que le hizo llegar. El centrocampista tiene serias dudas sobre el proyecto deportivo de un Valencia CF que una vez solucione este tema se centrará en reforzar el ataque.

Por el momento, el Valencia CF ha fichado al central Justin de Haas y el centrocampista Aliou Dieng. A ello hay que añadirle la incorporación del japonés Ryunosuke Sato, quien no tendrá, de momento, ficha del primer minuto aunque si convence a Carlos Corberán contará con minutos de juego.