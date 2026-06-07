El jugador del Betis Gonzalo Petit vuelve a lucir el '9' de Nacional: "Qué lindo verte en casa"

El delantero de 19 años ha aprovechado sus vacaciones para volver a Montevideo, visitar al club en el que se formó, ver un partido en el Gran Parque Central, colocarse de nuevo la camiseta y provocar un fuerte ataque de nostalgia en la hinchada tricolor

El delantero Gonzalo Petit disfruta de unos ansiados días de vacaciones que ha aprovechado para viajar a Uruguay, después de una agotadora primera temporada en España: fichaje por el Real Betis y cesiones en el CD Mirandés y en el Granada CF. El espigado ariete ha visitado la sede del Club Nacional de Montevideo, se ha vuelto a enfundar la camiseta con el '9' y ha provocado un severo ataque de nostalgia a la afición 'tricolor', que ha llenado las redes sociales de mensajes de cariño y peticiones para que regrese.

Gonzalo Petit vueve a su casa del Club Nacional de Montevideo

"Gonza, que lindo verte en casa", exclama la cuenta oficial de Nacional en Instagram, compartiendo dos imágenes del joven futbolista del Betis siendo obsequiado con una camiseta con el '9' y serigrafiada con su nombre que Petit no dudó en enfundarse para posar sonriente con los dos pulgares en alto.

Fue un día de lo más completo para el futbolista natural del municipio uruguayo de Carmelo, que después del posado estuvo en las gradas del Estadio Gran Parque Central disfrutando con la victoria por 2-1 del Club Nacional de Football ante el CA Juventud, con goles de Emiliano Ancheta en el 65' y de Luciano Boggio, en el 88', para voltear el 0-1 anotado por Bruno Larregui al filo del descanso y colocarse en séptima posición en la clasificación del Torneo Apertura 2026.

Llegó a Nacional con 12 años y con 18 debutó, se quedó y ganó un título

Petit arrancó su carrera deportiva en los escalafones inferiores del Artigas FC de su Carmelo natal, pero entró en la cantera del Nacional con sólo 12 años y fue recorriendo todas las categorías hasta derribar la puerta del primer equipo de manera muy precoz. Con 17 años, el mítico exfutbolista uruguayo 'Chino' Recoba le citó para la pretemporada y, aunque no debutó hasta enero de 2025, ya no se movió.

Justificó con creces su promoción con 12 goles, cuatro asistencias, un título y una renovación hasta 2026 que permitió a Nacional ingresar más dinero en su cantada venta. El Betis pagó el pasado verano un fijo de 4 millones de euros más 2,5 millones en variables que en un principio se dijo que era por el 85 por ciento de sus derechos; pero en realidad es el 92,5%. El club uruguayo se quedó con un 7,5 por ciento (no con un 15%) y el otro 7,5 por ciento corresponde a una futura plusvalía.

Los planes de Petit: hacer la pretemporada con el Betis y luego estudiar ofertas

Sus representantes ya han trasladado al Real Betis alguna de las muchas propuestas que están recibiendo por parte de clubes interesados, principalmente, en su cesión. No decidirá sin antes realizar al menos la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, a quien quiere tener la posibilidad de convencerle de que puede tener sitio en la 26/27.

En la entidad sevillana hay puestas muchas esperanzas en este internacional sub 20 por Uruguay (en su país le daban opciones de ir al Mundial 2026) gracias a los ocho goles en 37 partidos que ha marcado con el Mirandés y el Granada a pesar de ser suplente con ambos. En liga anotó siete con sólo 11 remates a portería y sólo 33 en total. Marca un gol cada 4,7 disparos y el próximo tanto quiere celebrarlo con la camiseta del Real Betis (donde tiene contrato hasta 2031).