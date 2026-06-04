El ex del Sevilla Jesús Galván aconseja al Betis con un fichaje de futuro: "Ahí tiene un buen delantero"

Jesús Galván, exfutbolista nervionense y exentrenador del Sevilla Atlético, explica que mantiene una gran relación personal con el joven ariete Gonzalo Petit desde que ambos coincidiesen en medio de sus fugaces etapas en el CD Mirandés

Si hay alguien que entienda la dificultad que entraña el serpenteante camino seguido por Gonzalo Petit en la temporada 2025/2026, sin duda ése es Jesús Galván. El joven delantero uruguayo, que debía afrontar el reto de adaptarse rápido a su primera temporada en Europa tras fichar el pasado verano por el Real Betis, ha tenido el hándicap añadido de tener que aclimatarse a dos equipos distintos en los que estuvo cedido. Ha terminado la campaña como jugador del Granada CF y la empezó como jugador del CD Mirandés; club en el que coincidió con el ex del Sevilla FC.

Éste, a su vez, arrancó la 25/26 como técnico del Sevilla Atlético, se marchó a mitad de curso al equipo burgalés y fue despedido en menos de dos meses. Ahora, Galván ha concedido una entrevista a Zona Mixta en la que, además de analizar la inestable situación institucional del Sevilla FC o recordar aquella conversación con Víctor Orta como firme candidato a sentarse en el banquillo del primer equipo, ha dado un consejo al Betis con Petit.

En este sentido, ha asegurado que sigue manteniendo una buena relación con el espigado ariete de 19 años y considera que, con él, el conjunto verdiblanco tiene delantero para muchos años. Eso sí, apuesta por volver a cederle en la 26/27 para que siga fogueándose: "Debe pasar la mili".

Las críticas de la afición del Betis a Jesús Galván por no alinear más a Gonzalo Petit

El entrenador hispalense se despidió del Sevilla Atlético a primeros del pasado mes de noviembre de 2025. Su último partido como míster franjirrojo fue un empate sin goles contra el AD Alcorcón en la jornada 10 de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF y, sólo dos semanas después, se estrenó en el banquillo local del Estadio Municipal de Anduva, con derrota ante el Burgos CF (0-2).

No tardó en ser criticado en redes sociales, aunque los más descontentos con su labor no eran los aficionados del CD Mirandés, sino los hinchas del Real Betis que no entendían por qué no le daba más minutos a Gonzalo Petit -y también a Ismael Barea, otro cedido verdiblanco que acabó rompiendo su contrato en enero y volviendo al Betis Deportivo ante la falta de minutos-.

"Yo, cuando llego a Miranda, Gonzalo viene de meter el 2-1, el gol de la victoria (ante el Sporting de Gijón en el minuto 88). La gente pensaba que en el siguiente partido, el derbi contra el Burgos, yo iba a poner a Gonzalo de titular; pero el equipo había trabajado bien con Alberto (Marí) y con Carlos Fernández arriba. Y yo repito once", comienza explicando como contextualización.

"Tengo tres hijos y los dos mayores son muy de las redes sociales. Me dicen, 'Papá, te están criticando mucho la gente del Betis porque dicen que tú no pones a Petit porque tú eres sevillista y él es un jugador del Betis", relata entre risas, antes de argumentar que esos comentarios no tenían ningún sentido. Es más, su opinión sobre el charrúa no puede ser más positiva.

Galván ve en Petit un buen delantero para el Betis: "Juego aéreo brutal, listo, con ganas, con proyección..."

Nunca se podrá saber qué habría pasado si el exsevillista hubiese seguido un poco más en el CD Mirandés, que le destituyó a los ocho partidos (sólo 5 puntos de 24); pero la realidad es que Gonzalo Petit no había sido titular con Fran Justo, no lo fue con Jesús Galván y tampoco con Antxon Muneta a pesar de marcar cinco goles en 946 minutos. Es más, no gustó que se fuese por ser suplente.

Lo mismo le ocurrió luego con Pacheta en el Granada CF, donde también se conformó con entrar de revulsivo anotando tres dianas más en 807'. Cuatro técnicos distintos en dos clubes diferentes y ninguno le llegó a dar la titularidad. "Gonzalo es un chico formidable, es un trozo de pan. Es uno de esos con los que sigo manteniendo contacto por WhatsApp, lo he seguido en el Granada CF y es un delantero con muchísimas cosas", explica Galván.

"Es un delantero que en el juego aéreo ofensivo es brutal y es listísimo, entiende el juego muy bien, cualquier tarea que tú le pongas la coge rápido. Es un niño que tiene ganas y es el típico uruguayo que sabe que esto es su comer y no se lo van a quitar. Me parece que es un futbolista con mucha proyección, pero que, como se suele decir, tiene que pasar la mil. Para mí, dentro de dos o tres años, el Betis va a tener un buen delantero ahí", ha manifestado el que fuera jugador y técnico nervionense.