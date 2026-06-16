La Real Sociedad reacciona ante el interés del Athletic Club en Alex Marchal

El club txuri urdin tiene en gran estima al atacante, el cual ha tenido bastante protagonismo en Segunda división a pesar de tener sólo 18 años de edad, y se movió para blindarlo. A priori acaba contrato el 30 de junio de 2027, pero su entorno dice que no es del todo así

La Real Sociedad es uno de los equipos que mejor viene trabajando su cantera en las últimas temporadas lo que se refleja en el primer equipo en donde hay jugadores formados en los escalafones inferiores que están brillando, siendo algunos ejemplos Unai Marrero, Jon Martín, Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea o Mikel Oyarzabal. Hay futbolistas que están haciendo las cosas bien y que tendrán su oportunidad más pronto que tarde como es el caso de Alex Marchal al que la Real Sociedad tiene atado más allá del verano de 2027 según confirma su entorno.

La Real Sociedad tiene mucha fe en Alex Marchal

Alex Marchal es una de las joyas que tiene la Real Sociedad en su cantera y que está creciendo poco a poco. Su rendimiento y proyección no había pasado desapercibido para el Athletic Club quien tiene monitoreado al atacante.

Pero que el Athletic Club se haga con los servicios del joven Alex Marchal parece cuanto menos complicado después de que el entorno del propio canterano haya confirmado en Noticias de Gipuzkoa que el contrato no termina el 30 de junio de 2027 y que lo hace en el verano de 2029. Una relación laboral que se extendió cuando el atacante debutó con el segundo filial de la Real Sociedad. Ajeno a esto, la Real Sociedad ha preferido mantener el silencio y no contestar absolutamente nada.

Esto hace que la Real Sociedad tenga más que atado a una de sus grandes estrellas de la cantera la cual ha brillado en la Segunda división en donde ha tenido mucho protagonismo a pesar de sus 18 años de edad. Y es que Alex Marchal ha disputado un total de 32 partidos y 1.529 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. El de Antsoain está llamado a ser aún más importante durante la campaña que viene en la cual el filial de la Real Sociedad volverá a jugar en Segunda división.

Alex Marchal es uno futbolista que está muy bien considerado por los entrenadores de la Real Sociedad ya que tanto Sergio Francisco, que va a comenzar una nueva aventura en el Burgos CF ahora, como Pellegrino Matarazzo han hecho que el atacante entrene en alguna que otra ocasión con el primer equipo para así dejarle claro al futbolista que se cuenta con él y que está llamado, algún día, a formar parte de la Real Sociedad.

La Real Sociedad no se ha puesto nerviosa en ningún momento por el interés del Athletic Club por Alex Marchal, ya que la dirección deportiva del club txuri urdin siempre ha tenido como objetivo el extender la relación laboral con el prometedor atacante quien debe seguir con su crecimiento, poco a poco, hasta establecerse en la élite como han hecho otros canteranos ofensivos de la Real Sociedad en los últimos años como son Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal, quienes además son ahora titulares indiscutibles en un equipo que ha ganado la Copa del Rey durante la última temporada.