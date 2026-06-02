La Real ejecuta la compra de Kazunari Kita: 1,5 millones y apuesta de futuro hasta 2030

El club txuri-urdin decide hacerse con la propiedad del jugador del Kyoto Sanga tras un primer año muy convincente en el filial; Matarazzo le tiene muy en cuenta y no se descarta que pueda dar el salto en breve al primer equipo

La Real Sociedad sigue construyendo su futuro con movimientos discretos pero tremendamente estratégicos. Mientras la atención se centra en los posibles refuerzos que llegarán para el primer equipo, en Zubieta también se están tomando decisiones importantes pensando en el medio y largo plazo. Una de ellas es una apuesta con un claro acento exótico: Kazunari Kita.

Según adelanta Diario Vasco, la entidad txuri-urdin ha decidido ejecutar la opción de compra que tenía sobre el central japonés y abonará 1,5 millones de euros al Kyoto Sanga para hacerse en propiedad con los derechos del futbolista. Esta operación confirma la satisfacción existente en el club con el rendimiento ofrecido por el defensor durante su primera temporada en España.

La idea de la Real es blindar a uno de los proyectos más prometedores que han pasado por el Sanse en los últimos años y convertirlo en un activo de futuro para la entidad.

Una apuesta firme pero moderada

El millón y medio que desembolsará la Real Sociedad representa una inversión moderada dentro del contexto actual del mercado, sobre todo si se compara con anteriores apuestas realizadas por el club en la misma posición. El recuerdo de Modibo Sagnan, por quien se pagaron cerca de cinco millones de euros al Lens, sigue estando muy presente en Zubieta.

En esta ocasión, la sensación es muy diferente. Kita ha demostrado personalidad, capacidad competitiva y una notable adaptación a una categoría tan exigente como la Segunda División española. Su precio se considera muy acorde en estos momentos.

Convenció a todos en Zubieta

Cuando aterrizó el pasado verano procedente del fútbol japonés, Kazunari Kita era un total desconocido para el gran público. Sin embargo, en la dirección deportiva ya existían informes muy positivos sobre este central zurdo que destacaba por su inteligencia táctica y su capacidad defensiva, un defensor al que se intuía un gran margen de crecimiento.

La adaptación no ha sido sencilla. Llegó con apenas 19 años, sin experiencia en el fútbol europeo y sin dominar el idioma. Como era lógico, necesitó un periodo de aclimatación de varios meses. Sin embargo, una vez superada esa fase inicial tan complicada, el japonés se convirtió en una pieza fundamental para Sergio Francisco Ansotegi en el filial realista. Su crecimiento ha sido exponencial y constante hasta consolidarse como uno de los pilares defensivos del Sanse.

Los números así lo refrendan. Kita ha disputado 31 encuentros oficiales en LaLiga Hypermotion, acumulando 2.384 minutos y formando una de las parejas de centrales más fiables de la categoría junto a Beitia.

Contrato de largo recorrido

La apuesta de la Real no se limita únicamente al pago de la cláusula pactada con el Kyoto Sanga. El club donostiarra ya trabaja en un contrato de larga duración para el futbolista de al menos cuatro años, por lo que quedará vinculado a la entidad hasta junio de 2030.

Se trata de una apuesta marcada en gran parte por la confianza que existe en torno a su aportación. En Anoeta consideran que el japonés posee condiciones para llegar al primer equipo, aunque entienden que todavía necesita completar etapas en su desarrollo. Por ello, el plan deportivo diseñado para la próxima campaña pasa por mantenerlo inicialmente en el Sanse, donde seguirá acumulando experiencia y minutos.

Matarazzo le seguirá de cerca

Aunque el destino inmediato de Kita seguirá siendo el filial, el cuerpo técnico del primer equipo ya le tiene perfectamente controlado. De hecho, Pellegrino Matarazzo ya le reclutó durante la pasada temporada para trabajar con los mayores.

El central fue convocado para el encuentro frente al Atlético de Madrid, coincidiendo con uno de los primeros partidos del técnico estadounidense al frente del banquillo realista. Aquella primera toma de contacto dejó buenas sensaciones en el entrenador. Desde entonces, el japonés ha seguido participando de forma puntual en entrenamientos con el primer equipo, algo que podría repetirse con frecuencia durante el próximo curso.

La situación cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la dirección deportiva continúa buscando refuerzos para el eje de la defensa y que la competencia en esa zona estará formada por jugadores como Jon Martín, Igor Zubeldia o Jon Pacheco.

Japón, un mercado que sigue creciendo

La 'operación Kita' también refleja la creciente atención que la Real Sociedad está prestando al mercado asiático. Zubieta continúa siendo el principal motor del proyecto deportivo, pero la entidad ha demostrado en los últimos años una mayor apertura hacia mercados internacionales capaces de aportar talento joven y diferencial.

El caso de Kita es un ejemplo perfecto. Un futbolista detectado con antelación, incorporado mediante una fórmula de bajo riesgo económico y que, tras una temporada de adaptación, ha terminado convenciendo plenamente a los responsables deportivos. De hecho, diversas informaciones apuntan a que la Real sigue monitorizando a otros jóvenes talentos japoneses con vistas al futuro.