Croacia - España: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Nations League

La selección afronta este martes en Split una prueba de carácter ante una Croacia herida después del duro golpe recibido frente a Inglaterra; la 'Roja' llega con la clasificación muy encaminada y la posibilidad de sellar su presencia en cuartos de final, aunque Luis de la Fuente no quiere ningún exceso de confianza

La selección española encara su primera oportunidad de certificar su acceso a los cuartos de final de la Liga de Naciones en su visita a Split, donde le espera una Croacia sumida en el desconcierto y la indignación después de encajar la peor goleada de su historia en casa ante Inglaterra por 0-7.

La selección afronta así su cuarto partido en apenas once días, circunstancia que obliga a Luis de la Fuente a gestionar cuidadosamente los esfuerzos de su plantilla.

Con pleno de victorias en las tres jornadas previas, los de Luis de la Fuente necesitan ganar o empatar esta noche para asegurar la clasificación entre los ocho mejores y solo le quedaría como asignatura pendiente la pugna con Inglaterra por el primer puesto del grupo A3.

De la Fuente ha ido perdiendo efectivos pero no rotará demasiado

Las bajas condicionan los planes del seleccionador, que no podrá contar con Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Eric García ni Pedro Porro. A ellos se suma Fabián Ruiz, que abandonó la concentración por motivos personales para asistir al nacimiento de su primer hijo.

Así que una victoria o un empate servirá para certificar matemáticamente su clasificación. El objetivo, por tanto, está muy cerca, pero De la Fuente pretende que su equipo recupere la intensidad que perdió durante algunos minutos ante los checos.

El combinado español, que lucirá por primera vez su popular camiseta blanca con la segunda estrella, llega a la ciudad dálmata cargada de confianza y con el seleccionador advirtiendo que dosificará los minutos de todos los futbolistas. El técnico ha asegurado que tiene un plan para que los internacionales disputen unos 270 de los 360 minutos de competición de esta ventana internacional, es decir, tres de los cuatro partidos.

Así, al tratarse del cuarto partido en apenas once días, el técnico español volverá a tirar de rotaciones, aunque menores respecto al encuentro en Oviedo, con el fin de volver a dar una imagen más sólida.

Una Croacia herida

El rival llega a la cita en una situación completamente diferente. Croacia fue arrollada por Inglaterra, que le endosó un contundente 0-7 en Rijeka, la derrota más amplia sufrida por los balcánicos como locales. Un resultado que ha provocado una enorme indignación y que ha dejado a los jugadores ante la obligación de reaccionar inmediatamente.

Luka Modric, capitán y referente absoluto del combinado croata, no escondió su decepción después de la debacle. El centrocampista reconoció sentirse avergonzado por primera vez en sus 204 partidos como internacional y reclamó a sus compañeros orgullo, deseo, voluntad y unión.

El ambiente en el Poljud será otro factor a tener en cuenta. El estadio del Hajduk Split estará lleno, con alrededor de 35.000 espectadores, y la afición croata espera una reacción inmediata. Una nueva derrota dejaría a Croacia en una situación límite y aumentaría todavía más la presión sobre Slaven Bilic.

La historia sonríe a la 'Roja'

España domina claramente los precedentes entre ambas selecciones. Croacia y La Roja se han enfrentado en siete ocasiones, con cinco victorias españolas y dos empates. El combinado balcánico todavía no ha conseguido derrotar a España.

El último enfrentamiento entre ambas fue el contundente 4-1 favorable a los de De la Fuente en Sevilla. Ahora el escenario será diferente, con una Croacia enrabietada tras el 0-7 encajado ante Croacia y un estadio Poljud preparado para ejercer la máxima presión desde las gradas.

Será, además, la segunda ocasión en la que España juegue en Split. La primera fue en el año 2000, también en un duelo amistoso, que terminó con empate sin goles.

¿Dónde seguir y ver en directo el Croacia - España?

El partido entre Croacia y España, correspondiente a la cuarta jornada de la Nations League, se disputará este martes 6 de octubre a partir de las 20:45 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE. También estará disponible online mediante RTVE Play, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Posibles alineaciones de Croacia y España

Luis de la Fuente deberá volver a administrar los minutos de una plantilla que encara un calendario especialmente exigente. La acumulación de partidos y las bajas abren la puerta a futbolistas que han tenido menos protagonismo durante esta concentración.

El técnico riojano introducirá cambios respecto al equipo que sufrió más de lo esperado ante la República Checa en Oviedo. Unai Simón podría recuperar la portería, mientras que Pubill, Cubarsí y Cucurella apuntan al once. Pedri y Rodri formarían de nuevo en el centro del campo y Dani Olmo actuaría por delante, con el recuerdo de sus cinco temporadas en el Dinamo de Zagreb. En ataque, Mikel Oyarzabal tendría opciones de regresar a la titularidad, aunque la gran amenaza volverá a ser Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona atraviesa un momento extraordinario con la selección y suma tres goles en los tres triunfos de esta ventana.

Alineación probable de Croacia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Luka Sucic, Petar Sucic; Misic y Budimir.

Alineación probable de España: Unai Simón; Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal y Oyarzabal.