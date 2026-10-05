Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española: "No somos quejicas y no ponemos excusas. Es el formato que hay"

El técnico ha hablado antes del partido de la UEFA Nations League que España va a jugar contra Croacia. El seleccionador se ha quejado del nuevo formato que obliga a jugar cuatro encuentros en dos semanas y ha señalado que derrotar al equipo balcánico no será nada fácil

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha comparecido en rueda de prensa justo antes de que España se enfrente a Croacia en el que será el último partido de este primer largo parón que ha habido a finales de septiembre y primeros de octubre. El técnico, de 65 años, ha expresado que no está de acuerdo con un parón tan largo que obliga a jugar cuatro encuentros de la UEFA Nations League en apenas dos semanas.

Para comenzar, Luis de la Fuente ha señalado que ganarle a Croacia no será sencillo. "Para mí es un equipo fantástico. Ha sido de las selecciones más importantes en los últimos años. Lo del otro día fue un accidente. Eso pasa una una vez en la vida. No es la diferencia entre Croacia e Inglaterra. Para nada. Les puede servir de motivación. Nosotros también queremos hacer un gran partido y dejar sellada la clasificación".

El entrenador de la Selección Española ha dicho que no le teme al supuesto ambiente croata. "Nos gustan los ambientes encendidos y apasionados. Seguro que será un ambiente así. Croacia estará muy motivada, pero España también. Será un espectáculo muy bonito con un ambiente fantástico. Siempre me gusta sentir el calor del público. Ya sea a favor o en contra".

Por último, Luis de la Fuente ha mostrado su desacuerdo con el actual formato y este largo parón que obliga a los futbolistas a hacer un gran esfuerzo. "Me gusta por el carácter competitivo que tengo, pero con el tema del descanso sigo con la misma opinión. Me parece demasiado. Me gustaba más el otro formato. No somos quejicas y no ponemos excusas. Es el formato que hay y aquí no valen excusas ni quejas".

Luis de la Fuente, encantado con Lamine Yamal

Por otro lado, Luis de la Fuente ha dicho que Lamine Yamal está en perfectas condiciones para jugar. "Todos los jugadores quieren jugar. Luego nosotros evaluamos si es conveniente, o no. Lamine está en un fantástico momento y es un competidor nato. Está en un gran momento para mañana".

A pesar de ello, el entrenador ha asegurado que no va a forzar al extremo y estrella de la Selección Española. "Siempre hemos sacado el mejor equipo para el partido que teníamos que enfrentar. Es lo que hemos hecho durante todo este torneo. Nadie va a jugar más de 270 minutos, que serían tres partidos de los cuatro. Es lo que jugarán la mayoría".

Luis de la Fuente ha desvelado la gran ambición que tiene Lamine Yamal. "Tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Tiene la ansiedad del genio, del talento especial. La ansiedad no tiene un sentido peyorativo. Tenemos un equipo con un hambre excepcional porque ninguno se cansa de competir. Eso es Lamine".

Por otro lado, el entrenador ha reflexionado sobre el momento que atraviesa la Selección Española. "Hemos querido dar continuidad a una generación de futbolistas que conocíamos desde hace muchas categorías. Eso nos ha hecho ser un grupo sólido y humano con talento futbolístico. Lo han ganado todo hasta llegar a la absoluta. Ahora también vienen grandes generaciones. Ahora disfrutaremos de los que tenemos y cuando terminen ya llegarán otros. Y otro seleccionador...".