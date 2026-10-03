Rodri saca pecho de España tras la victoria ante República Checa: "El equipo sigue rindiendo a máximo nivel"

Rodri volvió a ser protagonista con España en la victoria ante República Checa. El capitán de la Roja destacó la capacidad del equipo para mantener el nivel pese a las rotaciones y celebró especialmente su regreso al gol con la selección, algo que no lograba desde 2024

La selección española volvió a demostrar su fortaleza en la Nations League. Luis de la Fuente introdujo numerosas modificaciones en el equipo titular ante República Checa, pero el rendimiento de la Roja apenas se resintió.

Rodri, uno de los líderes del vestuario, puso precisamente el foco en la capacidad de todos los jugadores para mantener el nivel competitivo independientemente de quién salga de inicio."Ha habido muchos cambios pero el equipo sigue rindiendo a máximo nivel y necesitamos de todos y a todos enchufados", explicó el centrocampista después del encuentro.

El capitán valoró especialmente el rendimiento de los futbolistas que recibieron una oportunidad y consideró que las sensaciones dejadas por el equipo son incluso más importantes que el resultado. "Los que han salido han hecho un gran partido, hemos conseguido la victoria y lo mejor son las sensaciones", añadió.

Un rival que obligó a tener paciencia

Rodri también quiso poner en valor el trabajo realizado por República Checa. Aunque España partía como favorita, el conjunto dirigido por Santi Denia planteó un encuentro exigente y dificultó la circulación de balón de la Roja.

El centrocampista reconoció que el partido tuvo momentos complicados y destacó el trabajo táctico del rival. "Ha sido complicado", admitió. Rodri explicó además que así se lo transmitió al propio Santi Denia, al que conoce bien y considera que ha construido un equipo competitivo pese al poco tiempo que lleva al frente. Para el capitán español, la posición en el grupo de República Checa no refleja necesariamente su nivel: “Quizás es el rival con menos nombre del grupo pero lo han puesto difícil”.

España sabe madurar los partidos

Una de las claves de la victoria estuvo en la capacidad de la selección para no precipitarse cuando el rival se replegó y encontró dificultades para generar ocasiones.

Rodri explicó que este tipo de encuentros también forman parte del aprendizaje de un equipo que aspira a competir por todos los títulos. "Se han encerrado y hay veces que no se puede generar tanto pero hemos sabido madurar el partido", señaló. España consiguió así sacar adelante un encuentro diferente a otros de esta concentración y mantiene su buen momento en la Nations League.

Rodri vuelve a marcar con España

Más allá de su trabajo en el centro del campo, el partido tuvo un significado especial para Rodri por su regreso al gol con la selección. El futbolista del Barcelona no marcaba con España desde 2024, cuando consiguió ver puerta ante Georgia. Por eso, su tanto ante República Checa tuvo un componente especial. "Siempre es especial, venía de no marcar muchos goles y a ver si vuelvo a encontrar esta dinámica", reconoció.

Rodri explicó además que su papel ofensivo ha cambiado ligeramente en esta ocasión. El centrocampista se ha incorporado con mayor frecuencia desde segunda línea para intentar aparecer en posiciones de remate. "Me he descolgado un poco más, entrando desde segunda línea y todos tenemos que participar en los goles", concluyó.