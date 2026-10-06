La apisonadora del Barça no se detiene: su hegemonía asombra incluso a Laporta

El conjunto azulgrana volvió a exhibir su enorme superioridad ante el Real Madrid con un contundente 7-0 en el Camp Nou; el presidente reivindica un proyecto que sigue siendo referencia mundial pese a las salidas y a la renovación de su plantilla

El fútbol femenino sigue teniendo un dueño indiscutible y el último Clásico volvió a dejarlo meridianamente claro. El Barcelona pasó por encima del Real Madrid con un contundente 7-0, una goleada que no solo supone otro golpe al conjunto blanco, sino que vuelve a evidenciar la enorme distancia que todavía existe entre ambos proyectos.

La diferencia va mucho más allá de los siete goles. El Barça ha construido una hegemonía difícil de discutir en España y también se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol mundial. Ni las salidas de algunas de sus grandes estrellas ni las dificultades provocadas por las lesiones han modificado el horizonte. Claudia Pina, con cuatro goles en una primera parte espectacular, encabezó una nueva exhibición azulgrana. Graham Hansen, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib completaron una goleada histórica ante un Real Madrid que volvió a quedarse sin respuestas.

El duelo, además, reunió a 40.533 espectadores, estableciendo un nuevo récord de asistencia en la Liga F. Una cifra que también sirve para explicar el crecimiento de un proyecto que ha conseguido trascender los resultados y convertirse en uno de los grandes activos del club.

Laporta presume de una hegemonía que no cesa

Desde el palco, Joan Laporta volvió a reivindicar el trabajo realizado por el Barcelona en una sección que considera estratégica para el crecimiento internacional de la entidad. El presidente azulgrana puso el acento en la capacidad del equipo para seguir compitiendo al máximo nivel pese a los cambios. "Creo que hemos confirmado que seguimos teniendo un equipo muy competitivo", aseguró Laporta después de la goleada.

El máximo dirigente azulgrana también quiso poner en valor la renovación de la plantilla y la capacidad del club para sustituir a futbolistas que marcaron una época: "Se nos han ido jugadoras que han marcado una época en el Barça y vienen otras que están llamadas a seguir marcando época y estamos muy ilusionados y muy agradecidos a la gente. Era un día que ha caído una lluvia que era para quedarse en casa y la gente ha respondido. Estamos muy, muy contentos".

No es una cuestión menor. El Barça ha conseguido mantener su posición dominante incluso después de perder a futbolistas fundamentales en su ciclo ganador. La respuesta del club ha sido apostar por nuevas jugadoras y mantener un nivel competitivo que vuelve a situarlo como referencia. "Además del resultado, hemos jugado muy bien. Hemos tenido el acierto en el remate y tenemos unas jugadoras excepcionales dirigidas por nuestro entrenador y desde la directiva con Xavi Puig que impulsa todo lo que es el fútbol femenino en el Barça. También a nivel estatal e internacional", añadió Laporta.

Y fue todavía más contundente al hablar de la dimensión alcanzada por la sección: "Estoy muy agradecido a todas las personas que estamos haciendo posible que el Barça femenino sea una referencia a nivel mundial. Me atrevo a decir eso".

"Lo difícil es mantenerse. Hemos ganado mucho y seguimos ahí", resumió Laporta, enmarcando perfectamente lo que está consiguiendo su equipo en el desafío de seguir dominando cuando todos intentan destronarle.

Aitana Bonmatí afronta una nueva realidad tras su lesión

La exhibición también dejó espacio para una noticia especialmente esperada por el barcelonismo: Aitana Bonmatí sigue recuperando el ritmo. La Balón de Oro entró en el minuto 60 por Claudia Pina y disputó la última media hora del Clásico, aumentando progresivamente su carga después de haber jugado 12 minutos ante el Logroño United y 26 en Roma.

La centrocampista todavía está lejos de su ritmo habitual después de los problemas físicos que la han mantenido apartada, algo que ella misma reconoce con naturalidad. "Voy cogiendo ritmo poco a poco, llevo mucho tiempo sin competir, sin competir limpia", explicó.

Para Aitana, acostumbrada a jugar casi todos los minutos, esta situación supone un aprendizaje diferente. "Estoy acostumbrada a jugarlo todo, a jugar siempre, a estar disponible siempre, pero ahora mi realidad es esta. Mi foco es volver a ser la Aitana que era, o mejor, pero sé que no es inmediato y así me lo estoy tomando".

Un equipo que se reinventa sin perder su identidad

Precisamente Aitana fue una de las encargadas de explicar por qué el Barça continúa dominando pese a los cambios. La centrocampista no quiso reducir la diferencia con el Real Madrid a una cuestión de nombres, sino reivindicar el trabajo colectivo.

"También tenemos que darnos valor a nosotras. A pesar de los cambios que hay cada año, nos seguimos reinventando como equipo, siguen entrando nuevas jugadoras y creo que el nivel es muy alto cada año. Es trabajo de todas, trabajo del staff, trabajo del club, de la inversión que hace cada año. Se habla mucho del equipo, siempre hay rumores, pero al final el equipo siempre responde en el campo y eso estamos acostumbradas a hacerlo", añadió Aitana