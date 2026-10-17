Lo que ha cambiado un Betis que sueña con ganar al Barça: "Yo he vivido los burros pintados de verde en tercera"

El Betis afronta ante el Barcelona un nuevo reto en La Cartuja, pero la ilusión verdiblanca rebosa en la afición. Un aficionado recuerda los años más duros del club, desde los ascensos hasta los burros pintados de verde

El Real Betis afronta este sábado uno de los partidos más complicados de la temporada. Los de Manuel Pellegrini reciben en La Cartuja al Barcelona de Hansi Flick, un equipo que llega invicto y que está arrollando a sus rivales en este inicio de curso con sus grandes estrellas a un nivel altísimo. Sin embargo, el Betis atraviesa un momento excepcional y tiene motivos para creer en la victoria tras la remontada el pasado miércoles al Oporto en Liga de Campeones. Una ilusión que contrasta con los años difíciles que ha vivido el beticismo y que un veterano aficionado bético ha recordado. El panorama ha cambiado por completo en 20 años y la ilusión en el beticismo es máxima.

"Yo al Betis iba siempre asustado, y ahora no. Ahora vengo pensando en qué se puede ganar. Ahora vengo más tranquilo. Digo: “El Betis gana seguro", explica el seguidor verdiblanco.

De los tiempos difíciles a la ilusión por el Betis

El aficionado ha echado la vista atrás para recordar aquellos años en los que el Real Betis atravesó una de sus etapas más complicadas. Entre sus recuerdos destaca la manifestación de miles de béticos en la Plaza Nueva, un momento que, pese a estar marcado por la tristeza del descenso, considera clave para entender el crecimiento del club.

"Fue un momento, a pesar de que era triste porque era el descenso del Real Betis, a su vez fue la piedra que impulsó a lo que es el Betis hoy", recuerda sobre una etapa que piensa que marcó un antes y un después para el club verdiblanco.

También ha rememorado el ascenso desde Tercera a Segunda División y las celebraciones que acompañaron aquellos años, con carros y burros pintados de verde. Una realidad muy diferente a la que viven ahora los más jóvenes, que han crecido con un Betis asentado en Europa y capaz de competir ante los equipos más grandes.

“Yo he vivido el ascenso de tercera a segunda. En La Palmera, que aquella vez fue impresionante. Carros pintados de verde, burros pintados de verde… Eso lo he vivido yo”, apostilló con añoranza el aficionado bético.

Un Betis que invita a soñar ante el Barcelona

Ahora, el escenario es muy diferente. El Real Betis recibe al FC Barcelona en La Cartuja con la posibilidad de vencer a uno de los equipos más en forma del viejo continente. Los de Hansi Flick llegan invictos, pero el conjunto verdiblanco también atraviesa un momento excepcional y quiere demostrar que puede competir ante cualquier rival.

La ilusión es evidente entre una afición que ha pasado de sufrir por el futuro del equipo a disfrutar de un presente que invita a mirar hacia adelante; ya son 6 los años que lleva el equipo asentado en puestos europeos. Preguntado por lo que espera de los próximos años, el seguidor lo tiene claro: "No somos adivinos, pero hay que soñar. Soñar, se ha llevado soñando ya mucho tiempo".

Y es que, para quienes han vivido los momentos más complicados, el crecimiento del Betis tiene un valor especial. Ahora, ante un Barcelona que parece arrollar todo lo que encuentra a su paso, los verdiblancos tienen una nueva oportunidad para seguir alimentando esa ilusión y hambre competitiva que derrocha el equipo. Un Betis que invita a soñar ante el Barcelona.