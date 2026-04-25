Pedro Acosta culpa a Alex de la victoria de Marc Márquez y éste mira al destino

El piloto murciano reconoce que todos hicieron lo mismo que el líder del Sprint y que eso marcó el triunfo de Marc Márquez

El triunfo de Marc Márquez en el Sprint del Gran Premio de España de MotoGP será de los que se recuerden a lo largo de la historia. Como El Cid, el piloto de Cervera ganó después de 'muerto'. Se cayó, esperó, cambió de moto y sorprendió a todos sus rivales, que cambiaron sus respectivas motos por otras con neumáticos de lluvia una vuelta más tarde.

El propio Marc Márquez reconoció que se había equivocado, que tenía que haber cambiado de moto una vuelta antes, pero que no lo hizo porque su hermano Alex, que lideraba la carrera, siguió y él hizo lo mismo.

La caída fue lo que le hizo decidir a cambiar de moto, pero todos los demás siguieron a Alex, que dio otra vuelta más -y se cayó- antes de entrar en boxes.

Pedro Acosta, optimista para el domingo

Así lo reconocía un Pedro Acosta que pudo acabar, pero que también siguió a Alex y se fue al suelo, lo que finalmente le costó los puntos. "Creo que hemos cambiado de moto demasiado tarde, por una vuelta, y que todos estábamos jugando un poco a hacer lo mismo que el líder de la carrera", señala el Tiburón de Mazarrón.

Como Marc, tanto Pedro como el resto no querían ser los primeros en equivocarse y no arriesgaron. "Al final es experiencia, lo que más cambia de las categorías pequeñas a MotoGP es que estos cambios de escenario son los más complicados de entender", indicó en declaraciones a Motorsport, donde asegura que se ve este domingo para acabar Top-5 en la carrera larga.

Alex Márquez sí ve suerte esta vez para Marc

Si Acosta se vio sin puntos, Alex Márquez se vio sin victoria. El piloto de Cervera está brillando en Jerez todo el fin de semana. Ya lideró la Práctica, sale en segunda línea en carrera y, en el Sprint, estuvo siempre delante y empezó a liderar la prueba desde mitad de la misma.

Sin embargo, decidió seguir en pista cuando empezó a llover y todos se fueron tras él. Hasta su hermano Marc, al que le 'salvó' la caída. En la vuelta de más que dio Alex, se fue al suelo y no pudo arrancar su moto.

"En carrera he salido bien, he podido remontar, y al final... Cuando te pones a liderar en estas condiciones, quizás no era lo más inteligente, pero era lo que yo creía que era lo mejor", afirma sobre su adelantamiento sobre su hermano Marc, que le dejó hacer. "Hoy ha sido todo corazón, quizás ha faltado un poquito de cabeza en algún momento, pero lo he intentado hasta el final", admite Alex Márquez, que apunta al destino para explicar la inesperada victoria de su hermano.

“No sé cómo lo hace que cada vez que hay estas condiciones está ahí. No creo tanto en la suerte, sino en lo hábil que es en situaciones muy difíciles. Aunque hoy, sí la ha tenido. Hay veces en las que se la ha jugado en situaciones muy difíciles. Hoy, no, hoy se ha caído. Y a raíz de la caída le ha salido bien. Hoy la suerte ha estado de su lado, hoy ha sido el destino”, indicaba el menor de los hermanos Márquez.