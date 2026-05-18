El rincón secreto de Mourinho: calas salvajes, un castillo del siglo XV y un pueblo que enamora al Algarve

Mourinho cuenta con un escondite al sur de Portugal: Ferragudo, el refugio blanco del Algarve donde se esconde del ruido mientras su llegada al Real Madrid se acerca. Entre casas encaladas y playas tranquilas, el técnico encuentra paz antes de asumir el reto de un club en plena crisis

Mourinho es uno de los nombres más destacados en el mundo del fútbol actualmente. Su posible fichaje por el Real Madrid y, por consecuente, salida del Benfica, le ha dejado como protagonista en las principales portadas de la prensa a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el técnico portugués tiene un particular refugio para desconectar cuando su tiempo se lo permite.

En este sentido, hablamos del Algarve, al sur de Portugal. Mourinho, además ha finalizado la temporada con el Benfica, con el partido de ayer domingo ante el Estoril, que acabó en victoria para el cuadro lisboeta. De esta manera, el entrenador portugués cuenta las horas para ser anunciado oficialmente como nuevo técnico del Real Madrid, una llegada que tiene lugar tras dos temporadas sin títulos en la entidad merengue.

Mourinho se esconde en Ferragudo: el pueblo blanco del Algarve donde huye del ruido

Mourinho se refugia en Ferragudo, un pueblo de unos 2000 habitantes en el municipio de Lagoa, en el Algarve. Se encuentra a orillas del río Arade y destaca por sus casas encaladas, con fachadas blancas que resaltan entre las demás, además de una esencia marinera que la hace única.

Por otro lado, Ferragudo cuenta con lugares destacados de obligada visita, como puede ser la Plaza Rainha Dona Leonor, que se encuentra en una de las zonas más céntricas del pueblo y dónde se puede desgustar el mejor pescado fresco. Además, en la parte alta se ubica la Iglesia de Nossa Senhora de Concepción, que ofrece unas vistas panorámicas para verlo desde otra perspectiva, además de poder apreciar la ciudad de Portimao.

El Paseo del Infante Santo es otro de los lugares más visitados en Ferragudo, ya que cuenta con bares y restaurantes a lo largo del mismo. Sin embargo, uno de los puntos más obligatorios de apreciar es el Castillo de Sao Joao de Arade, construida en el Siglo XV y que se encuentra entre la Praia da Angrinha y Praia Grande. Para Mourinho, que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, es uno de los lugares perfectos para poder desconectar del ruido mediático que tiene en el fútbol.

La huella de los Mourinho en Ferragudo: un homenaje al padre y un refugio para el hijo

La historia que une a Ferragudo y Mourinhono es otra que su padre Félix. En 2021, gracias a su unión especial con el pueblo, le dio nombre a una calle, un homenaje que el actual entrenador del Benfica recibió con especial ilusión y emoción.

Además, Mourinho cuenta con una gran propiedad situada en la parte más alta de la ciudad, dónde el portugués puede disfrutar de la tranquilidad y alejado del foco en el que suele estar emvuelto en el mundo del fútbol. Tal y como han informado recientemente los periódicos de la zona, el entrenador del Benfica tiene una cosa con una estética de Ferragudo, con fachadas blancas típicas del Algarve.

Mourinho desconecta en Ferragudo antes de su salto al Madrid: playas doradas y relajación

Desde la misma propiedad, Mourinho tiene acceso a escasos minutos a la playa de Angrinha, uno de los lugares más recomendados de Ferragudo, así como la Playa Grande, con arena dorada y aguas cristalinas, destacada por la tranquilidad y relajación que se puede vivir.

Todo ello forma parte de Ferragudo, el pueblo de un José Mourinho que ya se ha pronunciado por su posible fichaje al Real Madrid. Con la temporada ya terminada en el Benfica, dónde han terminado en la tercera posición de la clasificación con 80 puntos, el técnico tiene tiempo para poder desconectar antes de su aparente aterrizaje a la capital de España, dónde le espera un equipo con una crisis importante en todos los niveles.