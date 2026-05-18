LaLiga se verá gratis en Brasil a través de YouTube durante seis temporadas

CazéTV emitirá LaLiga EA Sports en abierto para el público brasileño tras llegar a un acuerdo con la patronal, presidida por Javier Tebas, en una apuesta del fútbol español para internacionalizarse

LaLiga refuerza su expansión internacional con un acuerdo estratégico en Brasil. La patronal del fútbol español, presidida por Javier Tebas, ha anunciado una alianza con CazéTV para la transmisión de LaLiga EA Sports durante las próximas seis temporadas, con YouTube como principal plataforma de acceso gratuito.

El acuerdo permitirá que los aficionados brasileños puedan seguir partidos del campeonato español, además de contenidos complementarios, mejores momentos y piezas distribuidas en redes sociales. La operación supone un paso relevante en la estrategia audiovisual de LaLiga y en su búsqueda de nuevas audiencias digitales.

LaLiga se verá gratis en Brasil a través de CazéTV

El punto más llamativo del acuerdo es el modelo de distribución. LaLiga llegará al público brasileño a través del ecosistema de CazéTV, una de las plataformas deportivas digitales más potentes del país, con un canal de YouTube que supera los 26 millones de suscriptores.

El fútbol ya no se sigue únicamente desde la televisión tradicional. Los resúmenes, clips, directos, debates y contenidos cortos forman parte del consumo diario de una nueva generación de aficionados. En ese terreno, CazéTV hará de canal para los aficionados de Brasil.

Javier Tebas destaca el alcance digital de CazéTV

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, subrayó la importancia de esta alianza para acercar la competición a nuevas audiencias brasileñas. El dirigente destacó tanto el peso cultural del fútbol en Brasil como la capacidad de CazéTV para generar conversación y engagement.

“Brasil es un mercado estratégico para LaLiga, por la pasión de sus aficionados, por la fuerza cultural que tiene el fútbol en el país y por la profunda conexión que nuestra competición siempre ha tenido con el talento brasileño”, resumió el presidente de la patronal.

Tebas también remarcó que el acuerdo se adapta a la forma en la que las nuevas generaciones consumen deporte, con un modelo digital, gratuito y de gran alcance: “Esta alianza con CazéTV representa una oportunidad muy importante para acercar aún más LaLiga a los aficionados brasileños”.

CazéTV refuerza un catálogo deportivo cada vez más potente

Para CazéTV, sumar LaLiga supone incorporar una de las competiciones nacionales más reconocibles del fútbol mundial. La plataforma, impulsada por el streamer brasileño Casimiro Miguel junto a LiveMode, ha construido una oferta deportiva muy potente en el entorno digital.

Su cartera ya incluye grandes propiedades como el Mundial 2026, la Ligue 1, un partido por jornada de la Serie A, la Bundesliga y el Brasileirão. La llegada de LaLiga fortalece todavía más su posición como una referencia para el consumo deportivo gratuito en Brasil.

Felipe Aquilino, socio de CazéTV, destacó el valor del campeonato español dentro de su estrategia: “Traer LaLiga a CazéTV significa sumar a nuestro portafolio una de las competiciones más icónicas del fútbol mundial”.

LaLiga apuesta por un modelo abierto para crecer en Brasil

El acuerdo con CazéTV marca una nueva etapa para LaLiga en Brasil. Seis temporadas, acceso gratuito en YouTube, distribución social y una plataforma con millones de suscriptores forman un acuerdo histórico en el fútbol español.

Para LaLiga, el movimiento supone reforzar su estrategia internacional. Para CazéTV, sumar otro gran derecho global. Y para el aficionado brasileño, una vía directa y gratuita para seguir a algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial.