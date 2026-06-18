El interés por Angeliño, la respuesta de la Roma y la postura del gallego

Con una vacante en el lateral izquierdo por el final de contrato de Ricardo Rodríguez, en La Cartuja siguen tanteando opciones más baratas que los deseados Kaiki y Fran García, retomando los contactos de anteriores ventanas por un jugador que desea repatriar también el Deportivo

El Real Betis se ha interesado recientemente por José Ángel Esmoris Tasende, conocido futbolísticamente como Angeliño, para reforzar un lateral izquierdo en el que habrá una vacante, pues Ricardo Rodríguez termina contrato y no va a renovar, aunque no se descarta una renovación completa después del bajo rendimiento de Junior Firpo. Así lo ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, pues, a diferencia de ventanas anteriores, en las que el propio carrilero de Coristanco tuvo que salir al paso en sus redes sociales para desmentirlo, esta vez sí ha habido contactos con la Roma, aunque no han avanzado.

En Heliópolis piden la cesión y Angeliño prefiere esperar

En un principio, en La Cartuja habrían solicitado la cesión simple de Angeliño, sin entrar en detalles sobre una posible opción de compra. El coruñés, que llegó a la capital transalpina hace dos veranos y tiene aún dos años más de contrato, ha comunicado a las partes que prefiere esperar acontecimientos, por lo que, de momento, se queda en la Roma, donde no ha podido tener continuidad. Su primera campaña, la 24/25, fue bastante productiva (dos goles y dos asistencias en 38 partidos, con casi 3.200 minutos a sus espaldas), pero en la 25/26 apenas ha actuado en siete encuentros (419') por unos problemas físicos.

Una bronquitis asmática le dejó K.O. casi todo el año

Aquejado de una bronquitis asmática que se complicó y le dejó secuelas físicas, Angeliño, a sus 29 años, trata de recuperar su mejor versión, aunque, condiciones deportivas aparte, su estado de salud ofrece dudas a sus pretendientes. De ahí que la propuesta tanto del Real Betis como del Deportivo de La Coruña, en cuya cantera se inició tras salir de las Escolas Luis Calvo Sanz y antes de ser fichado por el City Group en edad juvenil, sea de un préstamo. Por su parte, tras pagar al RB Leipzig unos 5,4 millones de euros tras una cesión remunerada, la Roma duda sobre qué pasos dar con el gallego.

Línea abierta con la Roma por Angeliño y Dovbyk

Aunque desde Italia hablan de conversaciones en marcha con Real Betis y Villarreal CF por Artem Dovbyk, así como con un club de la Bundesliga, en La Cartuja, como desveló ESTADIO Deportivo, aún no han movido ficha por el delantero ucraniano, que, eso sí, deja de ser un 'no' rotundo para los verdiblancos. El coste de su traspaso (alrededor de 20 millones de euros para cuadrar las cuentas en el Olímpico) y el alto salario del punta (3,5 millones de euros netos) hacen que la cesión con opción de compra sea la vía más conveniente en el futuro.

Con todo el verano por delante, en tierras heliopolitanas están centrados de momento en las salidas de Sergi Altimira, Nelson Deossa y puede que Pablo García, aunque la idea sigue siendo invertir una buena cantidad en un delantero de nivel, tras el adiós de Cédric Bakambu, para compartir responsabilidades con el emergente 'Cucho' Hernández en la temporada del regreso a la Champions y el ex del Girona FC está en la 'short list' de Manu Fajardo.