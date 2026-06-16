Revelan "contactos" recientes del Betis con la Roma por el lateral Angeliño

Después de que el lateral lo negara hace dos meses, en Italia aseguran que el Betis ha movido ficha recientemente por el español dentro de una búsqueda para el carril zurdo plena de obstáculos

El pasado mes de abril, Angeliño, lateral izquierdo español de la Roma, salió al paso de una información en Italia en la que se aseguraba que, por su falta de protagonismo, había pedido la salida para verano y que el Betis se presumía como su destino. El gallego respondió a la publicación en redes con un claro mensaje, '"Fake" (falso), y ahí terminaron las especulaciones al respecto.

Sin embargo, dos meses después, en Italia insisten en el interés verdiblanco y un reconocido periodista transalpino afirma que se han producido movimientos en las últimas fechas dentro de la profunda búsqueda de Manu Fajardo de un lateral tras complicarse sus primeras opciones, como la del braileño Kaiki Bruno.

Movimientos recientes del Betis por Angeliño según afirman en Italia

Así, Gianluigi Longari, de Sportitalia, afirma "la Roma ha mantenido contactos recientemente con el Betis de Sevilla por Angeliño", pues, según apunta, se erige en una de las opciones que maneja el club verdiblanco en su afán de apuntalar el carril zurdo.

Firmado el verano de 2024 por los capitalinos por 5,4 millones de euros procedente del Leipzig, el de Coristanco apenas si ha disfrutado de continuidad en el pasado curso hasta el punto de que solo acumuló 426 minutos repartidos en nueve partidos.

Es cierto que se perdió un total de 15 encuentros entre una enfermedad y una lesión, pero también que cuando estuvo disponible casi nunca entró en los planes de Gian Piero Gasperini, por lo que tendría sentido que la Roma le abriera la puerta de salida, ya sea por medio de una cesión, factible porque acaba contrato en 2028, o por un traspaso que le permitiera al club recuperar ya la inversión realizada hace dos veranos.

Su valor de mercado ha sufrido un descenso brutal en la 25/26

Debido a su ostracismo, su valor de mercado se ha precitado durante la temporada 25/26, pues la comenzó con 20 millones de cotización tras el crecimiento experimetado en su primer año en la Roma y, a día de hoy, ha bajado hasta los 4,5 kilos, por lo que en un solo año ha perdido por el camino casi 16 millones de euros, lo que le convierte en una vía más factible.

Obviamente, hay que tener en cuenta la intervención antes citada de Angeliño, si bien desde que lo hizo su situación no mejoró lo más mínimo, hasta el punto de que la última vez que tuvo minutos fue el 10 de abril y solo dispuso de 12.

Formado en el Depor, ha jugado en siete países distintos

A sus 29 años, Angeliño ha jugado en numerosos equipos desde su formación en el Deportivo de la Coruña, pues recaló en la cantera del Manchester City y no alcanzó el promero equipo hasta seis años después, con cesiones al New York City, el Girona, el Mallorca, el NAC Breda y el PSV Eindhoven, que se hizo con sus servicios por 5,5 millones de euros para después devolverlo a los Citizens por 12 millones. Después, pasó por el Leipzig, el Hoffenheim y el Galatasaray para recalar finalmente en la Roma.