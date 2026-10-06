Djokovic se pronuncia sobre el último bochorno de Medvedev: "Yo también viví algo parecido, sé que lo siente en estos momentos"

El ruso volvió a perder los papeles en el Abierto de China cuando perdía frente al serbio por 7-5 y 5-3. Finalmente, fue descalificado y Novak consiguió su billete para la final de Pekín

El ruso Daniil Medvedev (n.5) fue descalificado este pasado lunes por dar un pelotazo a un espectador y el serbio Novak Djokovic (n.11) avanzó a su séptima final del Abierto de China cuando dominaba por 7-5 y 5-3.

Cuando el cronómetro del partido marcaba dos horas y 17 minutos de juego, en la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada y después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota hacia un fondo del estadio y la bola impactó en un aficionado.

El juez dictó sentencia, descalificación inmediata y Djokovic prolongaba así su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias, asegurándose su regreso al top diez y el billete para disputar este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.9). Será su final número 146 en el circuito e igualará a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era 'Open'.

Medvedev justifica su acción

Minutos después de dicha decisión, Medvedev aseguraba que el pelotazo que provocó su descalificación fue "un accidente" y expresó su deseo de reunirse con el aficionado para compensarlo de alguna manera."Fue un accidente al cien por cien", afirmó en la zona mixta. Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara botando hacia él.

declaró el ruso, que insistió en que su principal preocupación era el estado del espectador. "Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones", señaló. "Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera", añadió.

El incidente ocurrió después del punto que dejó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set y dio paso a la descalificación del ruso y al pase de Djokovic a la final. Sobre el encuentro, Medvedev reconoció que había desaprovechado oportunidades y elogió la actuación del seis veces campeón en Pekín.

"Jugó increíble, así que creo que tiene muchas posibilidades en la final", afirmó sobre el serbio, que este martes se enfrentará al australiano Alex de Miñaur.

Djokovic lamenta dicha descalificación

Mientras tanto, el serbio también se pronunció al respecto y lamentó la descalificación del ruso, así como afirmó que conoce "esa sensación" por haber vivido una situación similar en 2020. "También lo siento por Daniil porque conozco esa sensación. En 2020, en circunstancias similares, también fui descalificado. Es horrible", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En los octavos de final del Abierto de Estados Unidos de 2020, Djokovic fue descalificado durante su partido contra el español Pablo Carreño después de golpear una pelota que alcanzó en el cuello a una juez de línea.

Novak recalcó que no vio el incidente en sí porque, después de conseguir el punto, se giró para buscar la toalla, y expresó su preocupación por el aficionado. "No sé la gravedad de la lesión. Espero que no sea nada serio", señaló. "Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de lesionar a nadie", añadió

La descalificación se produjo cuando Djokovic dominaba por 7-5 y 5-3, con 15-15 en el noveno juego del segundo set, después de dos horas y 17 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín. Pese a ello, el balcánico reconoció que estar a tres puntos del triunfo no garantizaba un desenlace sencillo, dadas las dieciocho oportunidades de rotura que afrontó, de las que salvó dieciséis: "Había que trabajar extremadamente duro en cada punto".