Medvedev calienta su semifinal con Djokovic: "Está loco porque ya está viejo"

El ruso se medirá al serbio en las semifinales del ATP 500 de Pekín y no se fía de la edad de su rival, sobre todo, tras la remontada lograda ante Alexander Zverev en cuartos de final

Novak Djokovic asusta de nuevo. El serbio ha protagonizado una remontada de locos, para sus 39 años, ante el número dos del mundo, Alexander Zverev, que bien merece más de una portada.

El seis veces campeón del ATP 500 de Pekín remontó ante el germano y logró su billete para las semifinales en tres sets: 4-6, 6-4 y 6-4. El partido duró dos horas y 35 minutos en la pista dura de la central Diamond de Pekín y, ahora, se medirá al ruso Daniil Medvedev.

Hacía once años que no jugaba en este escenario y con ese triunfo Djokovic ha dejado atrás las 31 victorias con las que Nadal inició su trayectoria en Roland Garros. Lo hizo ante el primer favorito, campeón este año del torneo parisino y del Abierto de Estados Unidos, que perdió una oportunidad de recortar distancias en la lucha por el número uno.Djokovic situó el encuentro entre sus dos mejores partidos del año y afirmó que victorias como esta son su "mayor motivación" para seguir compitiendo a pesar de su edad. Este lunes buscará un puesto en la final.

Una cita que Daniil Medvedev, sexto en el ranking ATP y campeón la semana pasada en Hangzhou, ya ha comenzado a calentar: “Está loco porque ya está viejo, no vamos a mentir, pero todavía puede jugar muy bien. Quizá un poco menos que cuando ganaba tres Grand Slams por año, pero sigue siendo un rival muy duro”.

Estas declaraciones realizadas en Tennis TV las hizo en tono de broma, pero sin duda servirán a 'Nole' de motivación para demostrar que aún sigue siendo joven en la pista.

El de Moscú volverá a verse las caras con él tres años después. Y le tiene ganas, porque aunque fue contra él con quien ganó su único Grand Slam, en el US Open 2021, el cara a cara es claramente de Noval (9-5). Desde la final del US Open, esta vez en 2023, no se enfrentan y aquella vez acabó con el 24º 'Major' del balcánico.

Daniil Medvedev, por su parte, está reencontrándose este curso. Tuvo un buen inicio de año, con el título de Brisbane, los octavos de final en el Open de Australia, el título en Dubái y la final en Indian Wells.

Ni en tierra batida ni en la hierba le fueron bien las cosas, pero la gira asiática le está haciendo recuperar sensaciones y, de momento, ya tiene otro título más en su palmarés, el de Hangzhou.

La mujer de Djokovic, vibra desde casa

Novak Djokovic volvió a demostrar este domingo que nunca conviene darlo por muerto. El serbio perdió la primera manga frente a Alexander Zverev en los cuartos de final del ATP 500 de Pekín y, cuando todos pensaban que acabaría sucumbiendo frente al tenista germano, renació de sus cenizas.

Y una de las personas que más vibró con su remontada fue su esposa, Jelena Djokovic, quien no pudo evitar pronunciarse en las redes sociales. Lo hizo con una expresión en su cuenta de Instagram: "Idemoooooooooooo breeee!”. Unas palabras que traducidas al castellano equivalen a "¡Vamoooos carajo".

Sin duda alguna, el Abierto de China ya se ha convertido en uno de los torneos favoritos de la familia Djokovic, por todo el cariño que reciben cada vez que van allí. Eso sí, la última vez que 'Nole' lo había jugado todavía no alcanzaba ni la treintena de edad.