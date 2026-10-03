Djokovic, alarma mundial desde Pekín: "Es algo relacionado con mi salud, pero no quiero revelarlo"

El serbio, tras sumar una nueva victoria en Pekín, ha hecho unas declaraciones alarmantes sobre su estado físico. La imagen que dio ante el chino Bu Yunchaokete preocupó a muchos

El serbio Novak Djokovic igualó esta madrugada del viernes las 31 victorias consecutivas con las que Rafael Nadal comenzó su trayectoria en Roland Garros al remontar ante el chino Bu Yunchaokete en el torneo de Pekín, en una jornada en la que avanzaron la bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva y quedaron eliminados el español Pablo Carreño y la mexicana Renata Zarazúa.Djokovic necesitó dos horas y 52 minutos para imponerse por 4-6, 7-6(2) y 6-2 sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, abarrotada para un encuentro que amenazó su imbatibilidad en el torneo.

El seis veces campeón perdió la primera manga y recibió atención del fisioterapeuta en la segunda, pero encontró en el desempate el impulso para cambiar el partido. Desde el 2-2 encadenó cinco puntos y abrió el tercer parcial con cuatro juegos consecutivos.Terminó con quince aces y aseguró su séptima presencia en cuartos de final en otras tantas participaciones. A sus 39 años, se convirtió además en el jugador de mayor edad que alcanza esa ronda en un ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev (n.2), primer favorito, y el chino Shang Juncheng (n.250). También avanzaron a cuartos el ruso Karen Khachanov (n.27), que venció al eslovaco Alex Molcan (n.96) por 7-5 y 6-3, y el polaco Hubert Hurkacz (n.39), que superó al francés Arthur Gea (n.58) por 7-6(5), 6-7(5) y 6-2. Ambos se enfrentarán por una plaza en semifinales.

Djokovic y su "doble victoria"

El balcánico calificó de "doble victoria" su remontada ante Bu Yunchaokete por el triunfo y el esfuerzo mental de recuperar un encuentro que comenzó con un set en contra: "Estás orgulloso de ti mismo, orgulloso del esfuerzo mental".

El seis veces campeón señaló que jugar por detrás en el marcador implica más estrés y presión, y reconoció que el saque de Bu le impidió resolver antes la segunda manga. Destacó la colocación del primer servicio del chino, su agresividad y su capacidad de lucha.

También abordó las dificultades de salud que arrastra esta temporada, sin precisar su naturaleza, y aclaró que no se trata de una cuestión de resistencia física. Explicó que intenta resolverlas con su equipo y que, esta vez, se sintió mejor al final del segundo set y durante el tercero. Ese alivio le permitió disfrutar del desenlace y concentrarse en el tenis, según relató.

Djokovic agradeció además el respaldo del público, que permaneció en las gradas hasta el final, cerca de medianoche, y admitió su sorpresa por recibir tanto apoyo frente a un jugador local.

Djokovic enciende las alarmas del tenis mundial

Cuando le insistieron por las molestias que le hicieron parar ante el tenista chino, 'Nole' optó por reservarse el pronóstico, pero preocupó aún más con sus palabras: “No quiero entrar en detalles porque entonces parecerá que me estoy quejando o buscando excusas. La verdad es que este año ha sido una lucha enorme para mí, con algunos problemas concretos que he tenido. He intentado encontrar diferentes maneras de estar, al menos, en unas condiciones físicas y de salud decentes para poder estar en pista y competir con el jugador que tengo delante. Si el jugador me gana, si es mejor, entonces perfecto. La mayoría de los partidos y torneos que he jugado este año han sido una lucha real para mí físicamente, pero eso no tiene nada que ver con la resistencia. La gente lo mezcla, no es resistencia, es otra cosa más relacionada con la salud. No quiero revelar qué es, pero estoy intentando llegar al fondo del problema con mi equipo”.

Djokovic explica el nivel de su tenis actualmente

En este sentido, también se pronunció sobre el nivel de juego que está mostrando en sus últimas apariciones: “A veces funciona mejor y otras veces no. Hoy, sorprendentemente, ocurrió algo que no había experimentado este año: en el tercer set conseguí romper esa barrera y me sentí mejor. Hacia el final del segundo set y durante todo el tercero me sentí más fresco de lo que me había sentido al principio del partido. Espero que, con todo lo que estamos haciendo, pueda estar en unas condiciones decentes y bajo control para el próximo partido y los próximos torneos. No es divertido sentirse así en pista, porque estoy invirtiendo mi energía emocional, mental y física en los problemas que tengo en lugar de pensar en el juego y en cómo puedo ganar a mi rival. El tercer set de hoy fue realmente disfrutable desde esa perspectiva. Por fin pude jugar al tenis sin pensar realmente en todas las demás cosas que estaban sucediendo”.