Toni Nadal: “Le dije a Zverev que no era cuestión de cambio de entrenador, que tenía que dar la oportunidad a su padre y cambiar el carácter. Está más cerca de Alcaraz y Sinner"

El alemán ha desvelado que su paso por la Rafa Nadal Academy y un dialogo con Toni Nadal fueron claves en su cambio

Cuando Alexander Zverev cayó en mayo de forma contundente en la final del Mutua Madrid Open pocos apostaban porque pudiera ganar algo importante en el resto de temporada. Y no era porque no tuviera cualidades o porque atravesara una mala racha, sino por mentalidad. Cuando se enfrentaba a Sinner salía derrotado antes de tiempo y con Alcaraz había perdido cinco de los seis últimos partidos y sólo le había ganado en la fase de grupos de las ATP Finals jugadas hace dos años en Turín.

A esas alturas, Alcaraz ya estaba en fuera de juego por su muñeca. En Roland Garros se encontró con el colapso de Sinner. Y ganó su primer Grand Slam. Aunque luego perdería con el italiano la final de Wimbledon, ahí si dio ya la cara y, en el US Open, ha ganado el segundo Grand Slam de su carrera.

La cuestión es que lidera la Race y que ha llegado al tramo final de la temporada con opciones de ser número uno del mundo. De hecho, lo será ya si gana Shanghai y no juega Sinner.

Zverev reconoció que parte de culpa de su cambio de mentalidad habían sido unos consejos que le dio Toni Nadal y la charla que tuvo con Rafa en su Academia. Y este verano, antes del US Open, repitió experiencia y preparó la gira americana en Manacor.

Preguntado por aquellos consejos a los que se refería el alemán ahora que está en la cúspide, Toni Nadal ha reconocido en Radioestadio Noche, de Onda Cero, que el alemán trató de contratarle como técnico, algo que rechazó y le pidió que siguiera con su padre y se diera una oportunidad.

"Zverev necesitaba ganar un grande para quitarse esa presión. Le dije que no era la persona indicada para entrenarle, que tenía que dar la oportunidad a su padre de ganar juntos un Grand Slam", afirma el que fuera muchos años entrenador de Rafa Nadal, quien ahora ve al alemán muy cerca de formar un triunvirato con Alcaraz y Sinner, a los que se sigue viendo como los mejores del circuito. "Le dije a Zverev que tenía que cambiar el carácter, que jugaba muy bien cuando estaba bien pero mal cuando no lo estaba. Eso lo tenía que cambiar. Ha dado un paso y está más cerca de Carlos Alcaraz y Sinner", señala Toni.

Zverev, mejor físicamente que Alcaraz y Sinner

Zverev está jugando esta semana en Pekín, donde este sábado se enfrenta al tenista chino Juncheng Shang después de haber ganado a Cameron Norrie. En total, ya acumula 71 partidos en lo que llevamos de año, unas cifras muy por encima de sus más directos rivales.

No ha sufrido lesiones, al contrario que Alcaraz y Sinner, algo que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos y que, según indica, tiene una explicación. "Creo que por eso hago todo ese trabajo. El tenis es una parte fundamental y todos sabemos que entrenar en pista es muy importante, porque ahí es donde acabas ganando o perdiendo”, señala en una entrevista con Tennis365 sobre la gran atención que presta a su preparación física.

El alemán trabaja mucho el físico y, poco a poco, ha ido construyendo un cuerpo que responde a las exigencias del circuito. “Del aspecto físico es algo de lo que siempre me he sentido muy orgulloso durante mi carrera. Siempre he intentado mejorar mi capacidad física y llevarla un poco más lejos. (...) El trabajo en el gimnasio, el trabajo corriendo y todo lo que haces fuera de una pista de tenis es donde realmente entra esta parte. Tengo 29 años y siento que mi cuerpo responde. Tener esa sensación es fantástico”, admite el número 2 del tenis mundial.